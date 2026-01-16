Stade Rennais : Beye annonce trois bonnes nouvelles avant Le Havre

Alidu Seidu, Seko Fofana et Mahamadou Nagida seront disponibles pour affronter le Havre.

Sixième de Ligue 1 à l’issue de la phase aller, le Stade Rennais attaque sa seconde partie de saison par la réception ce dimanche (17h15) du Havre. Présent ce vendredi en conférence de presse, Habib Beye a annoncé plusieurs bonnes nouvelles avant cette rencontre, notamment la disponibilité d’Alidu Seidu, un temps incertain après être sorti sur blessure le week-end dernier lors du 16e de finale de la Coupe de France contre Chantilly (1-3). « Il s’est très bien entraîné, dit le coach. L’hématome qu’il avait sur le tibia s’est bien résorbé. Il n’a pas eu besoin de couper, donc c’est une bonne chose.

Fofana et Nagida aptes également !

Pour affronter les Havrais, l’entraîneur rennais pourra aussi compter sur les retours de Seko Fofana et Mahamadou Nagida, revenus à Rennes après avoir été éliminés de la CAN 2025 avec la Côte d’Ivoire et le Cameroun.

« Ils n’ont pas eu de coupure pendant la trêve hivernale parce qu’ils étaient avec leur sélection. Seko Fofana a joué 77 minutes et moins ensuite, Mahamadou Nagida a plus joué en fin de compétition. Le plus important pour eux, c’est de gérer la déception, mais je les ai vus revenir avec du sourire. Ils sont contents de retrouver le groupe », a expliqué Habib Beye concernant l’état de forme de ses deux joueurs.