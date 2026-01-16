À LA UNE DU 16 JAN 2026
[18:50]OM Mercato : Neil El Aynaoui envoyé à Marseille ! 
[18:32]OL, RC Lens Mercato : c’est officiel pour Satriano et Lyon tient sa 2e recrue après Endrick !
[18:14]RC Lens : le groupe de Sage pour Auxerre avec plusieurs mauvaises nouvelles
[18:00]ASSE : le groupe d’Horneland pour Clermont est tombé !
[17:23]FC Nantes Mercato : les Kita ont bouclé leur quatrième recrue, c’est un défenseur central !
[17:05]ASSE : bonne nouvelle pour Davitashvili, le verdict de la présence de Cardona contre Clermont
[16:43]OM Mercato : De Zerbi scelle l’avenir d’Hojbjerg et évoque l’arrivée de recrues
[16:14]FC Nantes Mercato : les Canaris annoncent une nouvelle signature !
[15:57]Stade Rennais : Beye annonce trois bonnes nouvelles avant Le Havre
[15:35]FC Barcelone Mercato : accord imminent pour le départ de ter Stegen, son futur club connu !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais : Beye annonce trois bonnes nouvelles avant Le Havre

Par Fabien Chorlet - 16 Jan 2026, 15:57
💬 Commenter
Habib Beye (Stade Rennais)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Alidu Seidu, Seko Fofana et Mahamadou Nagida seront disponibles pour affronter le Havre.

Sixième de Ligue 1 à l’issue de la phase aller, le Stade Rennais attaque sa seconde partie de saison par la réception ce dimanche (17h15) du Havre. Présent ce vendredi en conférence de presse, Habib Beye a annoncé plusieurs bonnes nouvelles avant cette rencontre, notamment la disponibilité d’Alidu Seidu, un temps incertain après être sorti sur blessure le week-end dernier lors du 16e de finale de la Coupe de France contre Chantilly (1-3). « Il s’est très bien entraîné, dit le coach. L’hématome qu’il avait sur le tibia s’est bien résorbé. Il n’a pas eu besoin de couper, donc c’est une bonne chose.

Fofana et Nagida aptes également !

Pour affronter les Havrais, l’entraîneur rennais pourra aussi compter sur les retours de Seko Fofana et Mahamadou Nagida, revenus à Rennes après avoir été éliminés de la CAN 2025 avec la Côte d’Ivoire et le Cameroun.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

« Ils n’ont pas eu de coupure pendant la trêve hivernale parce qu’ils étaient avec leur sélection. Seko Fofana a joué 77 minutes et moins ensuite, Mahamadou Nagida a plus joué en fin de compétition. Le plus important pour eux, c’est de gérer la déception, mais je les ai vus revenir avec du sourire. Ils sont contents de retrouver le groupe », a expliqué Habib Beye concernant l’état de forme de ses deux joueurs.

Stade RennaisLe Havre AC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Le Havre AC, Stade Rennais