FC Nantes : un ancien taulier des Canaris passé par l’OL annonce sa retraite

Un chapitre saisissant du football français s’apprête à se refermer. À 38 ans, Rémy Riou, véritable figure du FC Nantes avec 166 matchs joués de 2012 à 2017, raccrochera probablement les gants au terme de l’exercice en cours. Cette décision, empreinte d’émotion, résonne comme un hommage à un joueur qui n’a jamais cessé d’incarner la rigueur et la passion sur chaque pelouse arpentée.

Un parcours marqué par l’exemplarité

De ses débuts à l’OL, où il a été formé avant de revenir à l’été 2022 (11 matchs joués au total), à ses passages déterminants à Auxerre et surtout au FC Nantes, Rémy Riou a su imposer sa marque dans l’Hexagone. Au sein des Canaris, il s’est affirmé comme le gardien rassurant, infatigable, dont les arrêts et la détermination forgent le socle défensif d’un collectif. Impossible d’évoquer son histoire sans rappeler le lien fort tissé avec les supporters, touchés par sa loyauté lors de saisons parfois mouvementées.

Une décision réfléchie pour clore une belle carrière

Arrivé au Paris FC en janvier 2024, Rémy Riou a annoncé à Ouest-France qu’il « pense arrêter en fin de saison », lui qui est sous contrat jusqu’en juin prochain. Cette annonce n’a rien d’un départ précipité : elle vient sceller une réflexion longue et sereine, nourrie par l’envie de transmettre et de refermer le livre sur un dernier chapitre riche en émotions. Malgré une saison sans apparition officielle jusqu’à présent, le portier reste un relais précieux dans le vestiaire, incarnant le professionnalisme jusqu’au bout.

La page s’apprête donc à se tourner, mais l’aura de ce gardien restera éternelle dans le cœur des Canaris, mais pas que.