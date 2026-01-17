À LA UNE DU 17 JAN 2026
[19:00]ASSE : Geraerts annonce un Stade de Reims de combat face aux Verts
[18:55]RC Lens – AJ Auxerre (1-0) : la place de leader retrouvée et un record égalé, les notes des Sang et Or
[18:38]FC Barcelone : un scandale avec un joueur de l’OM ressurgit
[18:17]OM : Pierre Ménès se moque des galères marseillaises pour aller à Angers
[18:02]PSG Mercato : après le Barça avec Dro, Luis Enrique frustre un autre géant espagnol
[17:46]Stade Rennais Mercato : accord trouvé avec une recrue, Beye vise la Champions League !
[17:33]FC Nantes : première amère pour Benhattab avec Reims
[17:12]Real Madrid : Mbappé a soutenu Vinicius Jr, conspué par le Bernabeu
[16:50]OM Mercato : l’Atlético est passé à l’attaque pour Greenwood !
[16:23]FC Barcelone : amer, Flick fracasse Dro pour son départ au PSG
Stade Rennais Mercato : accord trouvé avec une recrue, Beye vise la Champions League !

Par Raphaël Nouet - 17 Jan 2026, 17:46
Habib Beye tout sourire après la victoire du Stade Rennais à Chantilly en Coupe de France.
non signé
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

En négociations depuis des joueurs avec le milieu offensif polonais Sebastian Szymanski (26 ans), le Stade Rennais serait enfin parvenu à un accord. Son entraîneur, Habib Beye, vise ouvertement la Champions League.

Dès l’ouverture du mercato, il a été question d’une arrivée de Sebastian Szymanski à Rennes. Mais nous sommes la mi-janvier et le milieu offensif polonais est toujours à Fenerbahçe. Cependant, Foot Mercato assure que, ce samedi, la direction rouge et noir est parvenue à un accord avec le joueur sur un futur contrat. Il reste désormais à trouver un terrain d’entente avec son club turc pour finaliser l’opération. Mais quoi qu’il en soit, après une période de pessimisme, l’heure est à nouveau à l’optimisme dans ce dossier !

« L’équipe est armée pour aller dans cette lutte-là (la C1) »

Aucun lien avec cette arrivée mais, ce samedi, Habib Beye a déclaré en conférence de presse que son équipe est armée pour jouer les places qualificatives pour la Champions League : « Ce n’est pas que l’équipe a les moyens, c’est qu’elle est armée pour aller dans cette lutte-là. Tout ce qu’on a pris on l’a mérité, on est allé chercher nos performances. On a su être supérieur à nos adversaires, comme à Lille, même à 11 contre 11. Dès les premières secondes de ce match, notre victoire est méritée. On a la capacité de se mêler à ce qui se fait de mieux dans ce championnat. Il va y avoir des très gros défis, on va être testés. À nous de ne pas être prétentieux mais d’avoir de l’ambition et de considérer que l’on peut regarder tout le monde dans les yeux ».

Après la défaite de Lille au Parc (0-3) hier, le Stade Rennais pourrait grimper dans le top 4 de la Ligue 1 demain en cas de victoire sur Le Havre. Et confirmer ainsi qu’il est armé pour lutter pour les places pour la C1 !

