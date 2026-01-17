À LA UNE DU 17 JAN 2026
FC Nantes, Stade Rennais Mercato : un nouveau courtisan de poids pour Carrasco

Par Raphaël Nouet - 17 Jan 2026, 19:18
💬 Commenter
Yannick Ferreira Carrasco lors du match France-Belgique à l'Euro 2024.
Dans le viseur du FC Nantes et du Stade Rennais, Yannick Ferreira Carrasco (Al Shabab, 32 ans) l’est également dans celui de la Juventus Turin et d’un nouveau courtisan italien.

Le 8 janvier, notre journaliste Bastien Aubert avait révélé en exclusivité que le FC Nantes suivait Yannick Ferreira Carrasco. A 32 ans, l’ancien Monégasque évolue à Al Shabab depuis deux ans et demi. Mais il souhaiterait revenir en Europe et ne manque pas de courtisans. En plus du FC Nantes, on trouve également le Stade Rennais mais surtout la Juventus Turin qui, selon La Gazzetta dello Sport, cherche un ailier de son profil. Depuis l’arrivée de Luciano Spalletti, la Vieille Dame évolue pourtant en 3-4-2-1 et possède déjà plusieurs joueurs de couloir comme Kenan Yildiz, Francisco Conceiçao et l’ancien Lillois Edon Zhegrova.

L’AS Roma veut recruter un ailier cet hiver

Ce samedi, Ekrem Konur ajoute un autre club italien à la liste des courtisans de Yannick Ferreira Carrasco : l’AS Roma. L’entraîneur giallorosso, Gian Piero Gasperini, souhaite un nouvel ailier après le retour de Leon Bailey à Aston Villa. Plusieurs noms figurent sur la short-list de l’ancien directeur sportif rennais Frederic Massara, dont celui du Belge. Il n’est pas une priorité mais sans doute le joueur le plus facile à attirer, même si son salaire est imposant.

Le FC Nantes, lui, semble plutôt parti pour recruter Zakaria Aboukhlal alors que le Stade Rennais est en train de finaliser le recrutement de Sebastian Szymanski (Fenerbahçe).

