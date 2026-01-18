À LA UNE DU 18 JAN 2026
[17:03]ASSE : un Vert a été recadré après la victoire contre Clermont
[16:41]Real Madrid : Rüdiger humilié pour sa mauvaise haleine, la vérité éclate
[16:24]FC Nantes : la compo de Kantari pour affronter le Paris FC
[16:20]Stade Rennais : la compo de Beye pour affronter Le Havre
[16:14]Mercato : une ancienne priorité du FC Nantes passée par le PSG a fait un choix très surprenant
[16:00]OM : un ex du Real Madrid détruit Rothen, Dugarry et les critiques de De Zerbi
[15:00]Mercato : le Stade Rennais ferait-il une grosse erreur en laissant filer Jacquet et Meïté cet hiver ?
[14:00]ASSE : Kévin Pedro a encore marqué des points, un taulier l’applaudit
[13:30]PSG  : Lucas Chevalier se paye son successeur au LOSC, les supporters le reprennent de volée
[13:00]FC Barcelone : coup dur pour Raphinha, un défenseur blaugrana va marcher sur les traces de Dro
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : un ex du Real Madrid détruit Rothen, Dugarry et les critiques de De Zerbi

Par Raphaël Nouet - 18 Jan 2026, 16:00
💬 Commenter
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Compatriote de Roberto De Zerbi, Antonio Cassano, qui a joué au Real Madrid, a dégommé les critiques de l’entraîneur de l’OM.

A chaque contre-performance de l’OM, les mêmes critiques pleuvent sur Roberto De Zerbi : jeu décevant, choix incompréhensibles, tactique trop lisible… L’Italien a beau présenter des statistiques impressionnantes, c’est toujours lui qui prend. Surtout dans l’émission de Jérôme Rothen, sur RMC, où l’ancien Parisien et Christophe Dugarry ne manquent jamais une occasion de le fracasser. Mais Antonio Cassano a décidé de riposter à la place de son compatriote. Dans son podcast, l’ancien attaquant de Bari, la Roma, le Real Madrid et tant d’autres a critiqué comme jamais Rothen et Dugarry…

« Ils veulent critiquer mais ils ne comprennent rien »

« En France, pour critiquer les Italiens, parce que les Français sont habitués, il y a Domenech et ses compagnons, des vieux de la vieille… mais il y a aussi Rothen qui essaie de se le faire tous les quarts d’heure. Quand il parle comme ça, probablement c’est parce qu’il n’est pas fou, c’est parce qu’après Luis Enrique, c’est ce qui, en France, donne vraiment quelque chose de différent à ce championnat, hormis le président de Paris, qui a signé des joueurs. Autrement, la France pourrait se comparer au championnat algérien, tunisien, ou suédois, ce genre de choses.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

« Quand Dugarry parle de De Zerbi, il n’a probablement jamais vu les matchs de l’OM, il doit se laver la bouche. Il y a lui et Rothen qui sont deux incompétents, à l’état pur. J’espère qu’ils le savent au fond d’eux. Dugarry et Rothen, vous ne comprenez rien. Et quand vous devez parler, regardez d’abord les matchs de l’OM et surtout comprenez ce que signifie le football. Rothen a toujours été moyen, il a fait deux bonnes saisons à Monaco au mieux. Dugarry, c’est la même chose, on l’a bien vu quand il est venu en Italie. Maintenant, ils veulent critiquer mais ils ne comprennent rien. »

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot