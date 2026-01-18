Compatriote de Roberto De Zerbi, Antonio Cassano, qui a joué au Real Madrid, a dégommé les critiques de l’entraîneur de l’OM.

A chaque contre-performance de l’OM, les mêmes critiques pleuvent sur Roberto De Zerbi : jeu décevant, choix incompréhensibles, tactique trop lisible… L’Italien a beau présenter des statistiques impressionnantes, c’est toujours lui qui prend. Surtout dans l’émission de Jérôme Rothen, sur RMC, où l’ancien Parisien et Christophe Dugarry ne manquent jamais une occasion de le fracasser. Mais Antonio Cassano a décidé de riposter à la place de son compatriote. Dans son podcast, l’ancien attaquant de Bari, la Roma, le Real Madrid et tant d’autres a critiqué comme jamais Rothen et Dugarry…

« Ils veulent critiquer mais ils ne comprennent rien »

« En France, pour critiquer les Italiens, parce que les Français sont habitués, il y a Domenech et ses compagnons, des vieux de la vieille… mais il y a aussi Rothen qui essaie de se le faire tous les quarts d’heure. Quand il parle comme ça, probablement c’est parce qu’il n’est pas fou, c’est parce qu’après Luis Enrique, c’est ce qui, en France, donne vraiment quelque chose de différent à ce championnat, hormis le président de Paris, qui a signé des joueurs. Autrement, la France pourrait se comparer au championnat algérien, tunisien, ou suédois, ce genre de choses.

« Quand Dugarry parle de De Zerbi, il n’a probablement jamais vu les matchs de l’OM, il doit se laver la bouche. Il y a lui et Rothen qui sont deux incompétents, à l’état pur. J’espère qu’ils le savent au fond d’eux. Dugarry et Rothen, vous ne comprenez rien. Et quand vous devez parler, regardez d’abord les matchs de l’OM et surtout comprenez ce que signifie le football. Rothen a toujours été moyen, il a fait deux bonnes saisons à Monaco au mieux. Dugarry, c’est la même chose, on l’a bien vu quand il est venu en Italie. Maintenant, ils veulent critiquer mais ils ne comprennent rien. »