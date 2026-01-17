À LA UNE DU 17 JAN 2026
[23:07]L’OM cartonne Angers (5-2), les notes des Phocéens
[22:48]L’ASSE se relance face à Clermont (1-0) mais ne rassure pas
[22:32]FC Nantes : une piste défensive va s’engager en L2, mauvaise nouvelle pour Leroux
[22:18]RC Lens : Saïd envoie un message fort à Sage
[22:06]ASSE – Clermont : Larsonneur, un coup de gueule et une critique à Horneland
[21:48]PSG : un ancien du club déclare sa flamme à l’OM !
[21:23]ASSE – Clermont : la banderole cinglante des Green Angels
[21:06]Ligue 1 : l’OGC Nice rechute lourdement à Toulouse
[20:44]Real Madrid : Arbeloa totalement fan de Mbappé
[20:10]SCO d’Angers – OM : le onze de De Zerbi dévoilé
ASSE – Clermont : Larsonneur, un coup de gueule et une critique à Horneland

Par Raphaël Nouet - 17 Jan 2026, 22:06
Gautier Larsonneur lors de la première période du match entre l'ASSE et Clermont.
Le gardien de l’ASSE, Gautier Larsonneur, s’est montré très critique envers son équipe comme son entraîneur après une première période bien terne contre Clermont.

Après quatre matches sans victoire, on attendait une réaction de l’ASSE. Relégués à la 6e place après les résultats du week-end, les Verts n’ont pas d’autre solution que de battre Clermont ce soir pour s’éviter une crise. Mais de réaction, il n’y a pas eu. Les hommes d’Eirik Horneland ont joué sur ce ton monocorde qui les caractérise depuis le début de la saison. Pas de quoi surprendre une solide équipe auvergnate, qui s’est procurée les meilleures occasions de la première période.

« Tactiquement on se faire ouvrir trop facilement… »

Cela a eu le don d’énerver Gautier Larsonneur, particulièrement remonté au micro de beIN : « C’est très très moyen, on a de la chance d’être à 0-0 à la mi-temps. Clermont doit mener au score, on a de la réussite. Si on ne fait pas mieux, ce sera difficile de prendre des points ce soir. La solution ? Plein de choses. Si je l’avais, je la donnerais à mes coéquipiers. Je pense qu’on manque d’intensité, tactiquement on se faire ouvrir trop facilement… A nous de corriger tout ça pour aller gagner. »

« Tactiquement, on se fait ouvrir », cela ressemble à une critique envers Eirik Horneland. Depuis le début de la saison, les joueurs de l’ASSE regrettent de ne pas suffisamment travailler tactiquement en fonction de leur adversaire. Le Norvégien avait promis du changement à ce niveau mais, visiblement, ce n’est pas suffisant !

