L’ASSE a eu toutes les peines du monde à venir à bout de Clermont (1-0). Mais avec ces trois points, elle remonte à la 3e place de Ligue 2 avant le choc à Reims.

Le coup de gueule de Gautier Larsonneur a été salutaire… Avant de rentrer aux vestiaires après une première mi-temps très décevante, le gardien de l’ASSE a pointé du doigt le manque d’intensité de son équipe et le fait que, tactiquement, elle se faisait « ouvrir en deux » par Clermont. On imagine qu’après 45 minutes aussi décevantes, il n’y a pas que Larsonneur qui a élevé la voix dans le vestiaire stéphanois. Car, clairement, un candidat déclaré à la montée comme l’ASSE ne peut pas se permettre de montrer aussi peu au niveau du jeu, des intentions, de l’intensité.

Boakye décisif

Mais heureusement, à la 55e minute, Augustine Boakye a marqué d’une belle frappe du gauche décroisée après une passe décisive sous forme de talonnade de Lucas Stassin. Le Ghanéen, de retour de suspension, a ainsi inscrit son 5e but de la saison toutes compétitions confondues, plus 5 passes décisives en 18 matches. Il a été l’une des rares satisfactions stéphanoises de la soirée. Et, encore une fois, dans le jeu, ça a de nouveau été très décevant. Les semaines passent et Eirik Horneland ne parvient pas à trouver la solution pour faire de l’ASSE un vrai candidat à la montée.

Reste qu’avec ces trois points, les Verts remontent à la 3e place, avec 34 unités au compteur. Le Red Star est un point devant et Troyes à sept longueurs. Le Stade de Reims, prochain adversaire de l’ASSE, est 5e à deux points. Comme l’a dit Eirik Horneland, le choc de samedi prochain à Delaune sera très important.