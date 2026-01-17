À LA UNE DU 18 JAN 2026
[00:00]FC Barcelone : Antonella Roccuzzo met le feu avec un micro bikini
[23:07]L’OM cartonne Angers (5-2), les notes des Phocéens
[22:48]L’ASSE se relance face à Clermont (1-0) mais ne rassure pas
[22:32]FC Nantes : une piste défensive va s’engager en L2, mauvaise nouvelle pour Leroux
[22:18]RC Lens : Saïd envoie un message fort à Sage
[22:06]ASSE – Clermont : Larsonneur, un coup de gueule et une critique à Horneland
[21:48]PSG : un ancien du club déclare sa flamme à l’OM !
[21:23]ASSE – Clermont : la banderole cinglante des Green Angels
[21:06]Ligue 1 : l’OGC Nice rechute lourdement à Toulouse
[20:44]Real Madrid : Arbeloa totalement fan de Mbappé
L’ASSE se relance face à Clermont (1-0) mais ne rassure pas

Par Raphaël Nouet - 17 Jan 2026, 22:48
Augustine Boakye passant la balle lors de la victoire de l'ASSE sur Clermont.
L’ASSE a eu toutes les peines du monde à venir à bout de Clermont (1-0). Mais avec ces trois points, elle remonte à la 3e place de Ligue 2 avant le choc à Reims.

Le coup de gueule de Gautier Larsonneur a été salutaire… Avant de rentrer aux vestiaires après une première mi-temps très décevante, le gardien de l’ASSE a pointé du doigt le manque d’intensité de son équipe et le fait que, tactiquement, elle se faisait « ouvrir en deux » par Clermont. On imagine qu’après 45 minutes aussi décevantes, il n’y a pas que Larsonneur qui a élevé la voix dans le vestiaire stéphanois. Car, clairement, un candidat déclaré à la montée comme l’ASSE ne peut pas se permettre de montrer aussi peu au niveau du jeu, des intentions, de l’intensité.

Boakye décisif

Mais heureusement, à la 55e minute, Augustine Boakye a marqué d’une belle frappe du gauche décroisée après une passe décisive sous forme de talonnade de Lucas Stassin. Le Ghanéen, de retour de suspension, a ainsi inscrit son 5e but de la saison toutes compétitions confondues, plus 5 passes décisives en 18 matches. Il a été l’une des rares satisfactions stéphanoises de la soirée. Et, encore une fois, dans le jeu, ça a de nouveau été très décevant. Les semaines passent et Eirik Horneland ne parvient pas à trouver la solution pour faire de l’ASSE un vrai candidat à la montée.

Reste qu’avec ces trois points, les Verts remontent à la 3e place, avec 34 unités au compteur. Le Red Star est un point devant et Troyes à sept longueurs. Le Stade de Reims, prochain adversaire de l’ASSE, est 5e à deux points. Comme l’a dit Eirik Horneland, le choc de samedi prochain à Delaune sera très important.

