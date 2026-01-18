À LA UNE DU 18 JAN 2026
Real Madrid : Xabi Alonso courtisé de toutes parts, sa décision est prise !

Par William Tertrin - 18 Jan 2026, 21:13
L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, concentré lors du match à Vitoria contre le Deportivo Alavés.
À peine tourné la page du Real Madrid, Xabi Alonso est déjà la cible prioritaire de l’Eintracht Francfort, déterminé à miser sur son aura et son expérience. Le club allemand veut frapper vite sur le marché des entraîneurs, avec la Ligue des champions en ligne de mire.

Francfort s’agite après le départ du Real, Xabi sur les radars

Fraîchement viré du Real Madrid, Xabi Alonso n’a pas eu le temps de respirer : l’Eintracht Francfort multiplie les démarches pour le convaincre de relever un nouveau défi en Bundesliga, selon BILD. Après avoir remercié Dino Toppmöller, victime des 39 buts encaissés en 18 journées, le club souhaite enclencher un projet ambitieux pour retrouver toute sa stabilité et viser haut en Europe.

Xabi Alonso attire énormément, et a pris une décision

Du côté de Francfort, la priorité est claire. Xabi Alonso présente le profil parfait : passé par le Real, lauréat à Leverkusen, il s’est forgé une image d’entraîneur moderne et galvanisateur. Pourtant, ces dernières heures, le coach espagnol est surtout associé à Liverpool, même si son nom est aussi évoqué à Tottenham pour remplacer Thomas Frank en cas de limogeage. Times Sport ajoute qu’Alonso fait de la Premier League sa priorité, mais qu’il étudiera toutes les offres à partir de juin.

Une concurrence forte pour s’offrir le technicien star

Francfort, pourtant décidé, n’est pas le seul à avancer ses pions. D’autres entraîneurs expérimentés restent dans la course. Parmi eux, Marco Rose (ex-Dortmund) manifeste un vif intérêt et garde un contact soutenu avec la direction. Edin Terzic, reconnu pour sa capacité à métamorphoser des groupes déstabilisés.

Pour compléter cette short-list très relevée, Roger Schmidt reste dans les petits papiers du club. Le palmarès de Terzic et les convictions de Rose rendent la hiérarchie incertaine. Mais l’aura d’Alonso, après Madrid et Leverkusen, continue d’inspirer les ambitions de Francfort.

Un enjeu européen pour Francfort, sous la pression du timing

L’Eintracht n’a jamais semblé aussi pressé : avec la Ligue des champions dans le viseur, le choix de l’entraîneur est capital. Les dirigeants veulent boucler l’affaire d’ici peu pour redonner un élan à un effectif en quête de leadership. Xabi Alonso, véritable icône du Real, incarne ce renouveau espéré. Mais l’Espagnol aurait donc déjà fait son choix.

