Si le Stade Rennais est ouvert à une vente de Jérémy Jacquet, c’est parce que ses finances l’exposeraient à une sanction du fair-play financier de l’UEFA. En cause, des salaires trop importants, accordés par Arnaud Pouille, qui avait la même chose au RC Lens.

Depuis plusieurs jours, le feuilleton Jérémy Jacquet phagocyte l’actualité du Stade Rennais. Le défenseur de 20 ans, pilier de son équipe et tenu en très haute estime par son entraîneur, Habib Beye, est en contacts avancés avec Chelsea. Le SRFC réclamerait entre 60 et 65 M€, ce qui refroidirait les Blues. Beye, lui, ferait pression pour conserver sa tour de contrôle défensive. Quant à Jacquet, même si son rêve est de jouer au Real Madrid, il ne dirait pas non à un départ chez un cador de Premier League. Au milieu de tout ça, les supporters rennais peuvent se poser une question : pourquoi maintenant ?

Pouille, des salaires trop élevés à Rennes comme à Lens !

La réponse a été fournie par Guillaume Lainé, journaliste à Ouest-France : à cause du fair-play financier de l’UEFA. Si le Stade Rennais ambitionne de retrouver l’Europe à la fin de la saison, il doit mettre de l’ordre dans ses finances. Or, il semblerait que celles-ci ne soient pas au mieux. En cause, des salaires trop importants. « Le Stade Rennais devra vendre Jacquet au plus tard d’ici juillet prochain, pour répondre aux enjeux du Fair Play Financier, peut-on lire dans le quotidien régional. Actuellement, le Stade Rennais ne passera pas le FPF par rapport à la masse salariale par rapport aux revenus générés. »

Et qui est responsable de cette inflation salariale ? Arnaud Pouille, en sa qualité de président du Stade Rennais. Ca ne manquera pas de faire sourire du côté du RC Lens, où il a été poussé vers la sortie après avoir mis les finances dans le rouge suite à une politique salariale trop élevée. Le président du Racing, Joseph Oughourlian, avait tiré la sonnette d’alarme en 2023, fait partir Pouille et décrété une politique d’austérité, vendant tous les meilleurs joueurs. D’ici à ce que le Stade Rennais soit obligé de faire pareil l’été prochain…