L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a communiqué les onze joueurs qui débuteront la rencontre face au Sporting Portugal, ce soir, pour la 7e journée du tour de Ligue de la Champions League.

Même s’il a déclaré hier en conférence de presse qu’une qualification directe pour les 8es de finale de la Champions League ne l’arrangeait pas forcément, Luis Enrique aura à cœur de voir son PSG s’imposer ce soir à Lisbonne pour valider son ticket pour le prochain tour. Car en cas de victoire face au Sporting et de scénario favorable, le champion d’Europe pourrait être assuré de terminer à l’une des huit premières places, qui envoie donc directement en 8es. Pour cela, l’Espagnol aligne son meilleur onze du moment. Le voici.

PSG : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Barcola.