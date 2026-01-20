À LA UNE DU 20 JAN 2026
[21:53]Stade Rennais Mercato : énorme rebondissement pour Jacquet !
[21:37]OM Mercato : ça sent de plus en plus mauvais pour Abdelli
[21:19]PSG Mercato : la sortie très ferme d’al-Khelaïfi sur Dembélé
[20:56]ASSE : Reims tente d’endiguer la marée verte
[20:22]FC Barcelone, Real Madrid, Stade de Reims : une légende s’en est allée
[20:14]Sporting – PSG : le onze de Luis Enrique est tombé
[20:01]PSG, Real Madrid Mercato : Rosenior (Chelsea) flingue la piste Fernandez
[19:32]Real Madrid – AS Monaco : le onze choisi par Arbeloa est connu
[19:29]OM Mercato : Nwaneri et Timber arrivent demain, 2 bombes dans leurs contrats !
[19:07]OM Mercato : lutte avec l’OL pour un joueur du Bayern Munich
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Sporting – PSG : le onze de Luis Enrique est tombé

Par Raphaël Nouet - 20 Jan 2026, 20:14
💬 Commenter
Luis Enrique au bord du terrain lors de PSG-Lille.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a communiqué les onze joueurs qui débuteront la rencontre face au Sporting Portugal, ce soir, pour la 7e journée du tour de Ligue de la Champions League.

Même s’il a déclaré hier en conférence de presse qu’une qualification directe pour les 8es de finale de la Champions League ne l’arrangeait pas forcément, Luis Enrique aura à cœur de voir son PSG s’imposer ce soir à Lisbonne pour valider son ticket pour le prochain tour. Car en cas de victoire face au Sporting et de scénario favorable, le champion d’Europe pourrait être assuré de terminer à l’une des huit premières places, qui envoie donc directement en 8es. Pour cela, l’Espagnol aligne son meilleur onze du moment. Le voici.

PSG : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Barcola.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

PSGLigue des champions

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Ligue des champions, PSG