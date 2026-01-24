Décevant depuis plusieurs semaines maintenant, Benjamin Pavard a été catastrophique lors de la défaite de l’OM face à Liverpool (0-3). Faut-il le sortir du onze ? Nos journalistes en débattent !

Ça ne lui ferait pas de mal… à l’équipe non plus !

Nayef Aguerd étant de retour à Marseille, c’est effectivement le moment de reposer Benjamin Pavard. Sa prestation contre Liverpool m’a fait de la peine. C’est vrai, il avait un client en face de lui en la personne d’Hugo Ekitiké mais cela n’explique pas tout. Le Nordiste a fait preuve de fébrilité et de nervosité, preuve que quelque chose ne va pas. Par exemple, son avertissement pour avoir poussé Kerkez afin de récupérer le ballon sur une touche est stupide. A 29 ans et après autant d’années au très haut niveau, on attend un autre comportement du champion du monde !

Et puis, au-delà de ça, il y a ses lacunes défensives qui explosent au grand jour. Mercredi, combien de fois a-t-il été mis dans le vent par des dribbles d’Ekitiké ou de Gakpo, qui l’a remplacé ? Sur le troisième but, d’ailleurs, il manque complètement son intervention. Quand on se souvient de ses débuts impressionnants contre Lorient, avec but à la clef, il y a de quoi s’interroger ! Benjamin Pavard a, à mon sens, grandement besoin de prendre un peu de recul. Le sortir du onze sera bénéfique pour tout le monde !

Raphaël NOUET

Il n’est pas le seul à devoir se remettre en cause

« Pavard a été l’un des Olympiens les plus décevants contre Liverpool et je suis d’accord avec Raphaël : un petit tour sur le banc ne lui ferait pas de mal. On attend beaucoup plus d’un joueur de son expérience, surtout dans les grands matchs, surtout que ce n’est pas la première fois qu’il passe à travers.

A son poste, De Zerbi a des solutions : Murillo à droite, Aguerd, Balerdi et Medina en défense centrale. Mais Pavard n’est pas un cas isolé à l’OM. Il faudrait peut-être se poser des questions sur d’autres. Je pense à Hojbjerg, notamment. Et plus globalement sur De Zerbi. Car c’est bien beau d’en mettre 9 à des amateurs ou d’exploser Angers. Mais franchement, avec cette équipe-là, il y a quand même mieux à faire non ? Surtout en Ligue 1, car sur la scène européenne, l’OM est plus u niveau de la Ligue Europa que de la Ligue des champions. Cest ce qu’elle démontre encore cette saison, comme lors de ses dernières campagnes en C1. A ce niveau-là, désolé, mais les progrès ne me semblent pas si évidents, malgré les moyens injectés par McCourt et le travail, si souvent loué de Longoria et Benatia. »

Laurent HESS