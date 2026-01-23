Transféré cet été à l’OM après cinq années au RC Lens, Facundo Medina n’a laissé que des bons souvenirs chez les supporters, certains ayant même pleuré au moment de son départ.

Ce vendredi, La Voix du Nord consacre un article à Facundo Medina, passé à l’OM cet été après cinq saisons au RC Lens et que les Sang et Or retrouveront samedi. Et, c’est assez rare pour être souligné, il n’y a pas une once de négatif dans les commentaires des anciens partenaires ou supporters cités par le quotidien régional. Wesley Saïd dit que « sur le plan humain, c’était la joie de vivre, il a amené beaucoup de soleil ». Florent Ghisolfi, ancien directeur sportif du Racing qui l’a recruté, ajoute : « Cinq-six jours après son arrivée, je le voyais en tongs avec un tee-shirt de supporters sur la place d’Arras ». Mais la meilleure anecdote vient d’une certaine Valérie, qui travaille au Monoprix situé en face de l’ancien appartement de l’Argentin.

« J’ai bien pleuré parce que je l’aimais beaucoup »

« Quand il est parti, j’ai bien pleuré parce que je l’aimais beaucoup. C’était quelqu’un de très attachant, avec un grand cœur. Il a payé plusieurs fois des courses à des clientes dont la carte ne passait pas ou qui ne savait plus son code. Et pouf, il passait la sienne. Il disait « T’embête pas » et il passait la carte pour payer les courses. Même des achats scolaires. Vous savez, à la rentrée, il y avait un monsieur qui était complètement perdu. Son gamin rentrait en sixième. Facundo est venu me trouver, il m’a dit « Tiens, prépare la liste et je paye ». »

Une attitude très naturelle qui a conquis tout le monde en Artois et qui est aussi en train d’emporter les Marseillais. Même s’il reste encore le plus important : s’imposer sous le maillot de l’OM. Car si Facundo Medina a autant marqué le Racing, c’est parce qu’il a performé pendant cinq ans. A Marseille, il a surtout été blessé et commence seulement à enchaîner les matches…