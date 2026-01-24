Samedi, le choc de la 19e journée de L1 opposera l’OM, 3e, au RC Lens, dauphin du PSG. Les Phocéens, distancés de huit points, peuvent-il s’imposer ? Nos journalistes en débattent.

Pas s’ils jouent comme contre Liverpool

J’ai vraiment de gros doutes sur la capacité de l’OM à battre Lens. Déjà parce que, depuis la remontée des Sang et Or en Ligue 1, ils se sont imposés quatre fois sur cinq au Vélodrome. Et parce que, plus globalement, leur façon de jouer, avec beaucoup d’intensité et d’agressivité, ne réussit pas du tout aux Marseillais. C’était le cas avec Franck Haise, c’est la même chose avec Pierre Sage. Et c’est vraiment le gros point faible depuis que Roberto De Zerbi est sur le banc des Phocéens. A chaque fois qu’un adversaire se décide à presser haut et à harceler les deux milieux centraux, l’équipe panique. On l’a vu face à Liverpool (0-3) mercredi…

D’ailleurs, je pense que les Marseillais ont laissé beaucoup de gomme face aux Reds. Alors que les Lensois, eux, ont eu une semaine tranquille pour préparer ce déplacement. Pierre Sage était dans les tribunes du Vélodrome mercredi, il a eu tout loisir d’analyser la tactique et de plancher sur un schéma de nature à faire mal aux Phocéens. Je suis donc très pessimiste pour le choc de samedi. Je ne vois pas l’OM battre le Racing et, par conséquent, je le vois officiellement abdiquer dans la course au titre.

Raphaël NOUET

Sur le papier, il n’y a pas photo…

« Sur le papier, il n’y a pas photo entre les deux équipes. L’OM est clairement au dessus, avec des internationaux, Greenwood, Aubameyang et compagnie. Sauf qu’aucun match ne se gagne sur le papier. C’est sur le terrain qu’il faut répondre présent, et à ce niveau là c’est dans l’autre sens qu’il n’y a pas photo entre les deux équipes ! Lens superforme depuis le début de la saison et on ne peut pas vraiment dire que c’est le cas de l’OM. Quand Sage tire le maximum de son effectif, au point de rivaliser avec le PSG, De Zerbi peine à maintenir l’OM à un bon niveau. On l’a encore vu contre Liverpool. Mais le plus dérangeant à mon sens, c’est qu’on a aussi tendance à le voir en Ligue 1, et souvent au Vélodrome, y compris face aux « petites » équipes…

Ce samedi, Lens tentera de récupérer son fauteuil de leader. Mais c’est surtout l’OM qui aura la pression. Pour ne pas voir s’éloigner davantage les Sang et Or, et pour ne pas se mettre un peu plus à dos ses supporters et les observateurs, de plus en plus critiques. On verra de quel bois se chauffent les protégés de De Zerbi. Une certitude : il faudra qu’ils sortent un bon match pour s’imposer car en face, c’est bien organisé, c’est costaud. Et il y aura un Sang et Or qui cherchera forcément à briller, pour son grand retour au Vél. Besoin d’un dessin ? »

Laurent HESS