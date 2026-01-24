Selon David Guion, il ne manque à l’ASSE qu’un milieu physique pour dominer ses adversaires en Ligue 2. Vraiment ? Nos journalistes en débattent.

Et une meilleure défense, non ?

J’ai lu l’interview de David Guion sur Poteaux Carrés et j’ai entendu ses arguments. Je pense un peu comme lui, que l’AS Saint-Etienne serait meilleure avec une sentinelle forte physiquement, qui aurait pu et dû être Pierre Ekwah. Mais de là à dire que c’est la seule pièce manquante au puzzle forézien, non, je ne suis pas d’accord. A mon sens, il a manqué de vrais latéraux cette saison. J’entends par là des pistons aussi bons défensivement qu’offensivement. Le système de jeu mis en place par Eirik Horneland a besoin de joueurs qui prennent les espaces dans les couloirs et on ne peut pas dire que ça a été le cas avec Ferreira et Annan en début de saison.

En décembre, alors que le mercato allait s’ouvrir, le Norvégien avait appelé de ses vœux des recrues en défense. Il a un peu changé d’avis depuis mais je trouve que les besoins sont toujours là et même flagrants. J’espère que la direction stéphanoise planche déjà sur des profils de latéraux car même si le bricolage opéré par Horneland avec Ben Old replacé en défense à gauche depuis trois matches tient le choc, ce ne sera plus le cas en Ligue 1…

Raphaël NOUET

Ce sera le minimum syndical

« Il y a longtemps que les soucis de l’ASSE sont identifiés : ils concernent les deux couloirs défensifs, malgré les arrivées de Ferreira, Annan, Stojkovic et Traoré cet été (bravo Kilmer Sports pour ces choix si judicieux!), et le poste de numéro 6, laissé vacant par le « déserteur » Pierre Ekwah (autre super choix). Alors oui, je suis d’accord avec Raphaël : pour se donner toutes les chances de remonter en Ligue 1, l’idéal serait de renforcer les 3 postes, mais il y aurait vraiment embouteillage sur les côtés, et sans doute un peu trop de mécontents à gérer pour Eirik Horneland, qui semble déjà trop souvent un brin dépassé.

Donc oui, je me contenterais bien d’un seul renfort au poste de numéro 6. L’ASSE en a besoin pour combler l’absence d’Ekwah et être plus solide défensivement. Avec un bon 6, Jaber pourrait jouer plus haut aux côtés de Moueffek et ce trio pourrait faire plus mal que celui composé par Jaber, Moueffek et Tardieu, l’ancien troyen affichant certaines limites depuis quelques mois (Horneland ne l’aurait-il pas un peu cramé?). Les dirigeants stéphanois semblent d’ailleurs partager cette analyse, mais à dix jours de la fin du Mercato, ils tardent à trouver l’oiseau rare, malgré les nombreux nouveaux recruteurs recrutés cet été. »

Laurent HESS