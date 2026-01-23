OM Mercato : Angers fait rebondir le feuilleton Abdelli

Le SCO d’Angers continue de se montrer très ferme concernant Himad Abdelli et l’OM ne veut pas surpayer pour un joueur libre en juin. Ce qui conduit à une impasse.

Mardi, Mohamed Toubache-Ter avait fait le point sur la situation d’Himad Abdelli : « Sur ce dossier, Marseille ne sera pas perdant, Angers non plus. Le perdant est le joueur. Marseille ne compte pas faire des folies pour le faire venir maintenant ». Le fait que l’international algérien soit libre en juin pèse énormément dans la balance. Et n’incite pas l’OM à faire un gros effort financier surtout que le club phocéen vient de recruter deux joueurs (Timber et Nwaneri), et qu’Hamed Traoré revient bien.

Abdelli a la tête à l’OM

Cette semaine, c’est le statu quo, rien n’a bougé. Du côté du SCO, avant le déplacement contre le Paris FC, Himad Abdelli ne figure pas dans le groupe. Le joueur, de retour de la CAN, s’entraîne avec la réserve depuis le début de semaine. Il ne jouera pas ce week-end, officiellement « pas prêt mentalement », selon la direction angevine. Sur le plan sportif, c’est un vrai coup dur pour un SCO déjà en souffrance après deux revers de rang. Le directeur sportif du club, Laurent Boissier, a été clair dans Ouest-France : le coach doit pouvoir s’appuyer sur des hommes entièrement concentrés sur le match. Abdelli, la tête ailleurs, suit donc la rencontre depuis les tribunes. Le rêve marseillais d’Himad Abdelli se heurte à la réalité du marché. Si le joueur a fait savoir sa volonté de rejoindre la Canebière sans attendre, la première offre transmise par l’OM a été jugée trop faible. Deux millions d’euros, assortis de bonus et d’un pourcentage à la revente. Angers réclame le double, soit 4 millions d’euros. Pas question pour le SCO de brader Abdelli, d’autant que l’international algérien reste apprécié du vestiaire et du staff. Boissier insiste : « aucune sanction », mais une nécessité collective de se battre avec des joueurs à 100 % mentalement. Si le marché ne bouge pas, Abdelli réintégrera l’effectif après le mercato. Une hypothèse qui n’est donc pas à exclure.