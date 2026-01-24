À LA UNE DU 24 JAN 2026
[13:30]FC Barcelone Mercato : le Barça prêt à un coup de poker pour arracher Julian Alvarez !
[13:00]RC Lens Mercato : c’est confirmé pour Masuaku, les dessous du deal
[12:30]PSG Mercato : Layvin Kurzawa va rejouer, il est en route pour un défi surprenant !
[12:00]L’OM peut-il vraiment faire tomber le RC Lens ?
[11:30]LOSC Mercato : les Dogues en pole pour Maupay mais…
[11:00]ASSE : un milieu physique et tout ira bien, vraiment ?
[10:30]OM : saison terminée pour un défenseur marseillais
[10:00]OM – RC Lens : De Zerbi va révolutionner son onze de départ, Greenwood écarté !
[09:40]OL : le centre d’entraînement vandalisé, la colère gronde contre John Textor à Botafogo
[09:20]PSG Mercato : le départ d’un milieu de terrain officialisé, ça bouge pour Gonçalo Ramos
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone Mercato : le Barça prêt à un coup de poker pour arracher Julian Alvarez !

Par Laurent Hess - 24 Jan 2026, 13:30
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le FC Barcelone tenterait de glisser deux joueurs pour convaincre l’Atlético de Madrid de lui céder Julian Alvarez cet été.

Recruter Julian Alvarez, l’Atlético Madrid, priorité de l’été, ne s’annonce pas simple pour le FC Barcelone. Les Colchoneros savent que l’attaquant argentin n’a qu’un rêve : jouer pour le FC Barcelone. Le problème, c’est que même si l’Atlético n’a pas l’intention de le vendre, il doit montrer qu’il est ouvert à la négociation, histoire que le champion du monde ne se dise pas qu’il est retenu contre son gré. Alors, selon Ekrem Konur, l’Atlético a décidé de fixer un montant très élevé, qui risque de refroidir tous ses courtisans, à commencer par les Blaugranas : 200 M€ ! 200 M€, c’est moins que la clause de départ d’Alvarez (500 M€), moins que le record du monde de transferts (222 M€ pour Neymar en 2017) mais ça reste incroyablement élevé. Et surtout très loin de la valeur réelle du joueur, qui est de 100 M€.

Gavi et Casado dans la transaction ?

ESPN ne partage pas les informations du journaliste turc. Le média croit en effet savoir de son côté que l’Atlético est prêt à ouvrir la porte à Alvarez en cas d’offre à hauteur de 100 M€. Mais le souci pour le Barça, c’est qu’ESPN annonce un fort intérêt d’Arsenal. Et les Gunners seraient prêts à accepter les demandes de l’Atlético, leurs finances étant en meilleur état que celles du club blaugrana. Mais d’après El Nacional, le Barça envisagerait une solution. Elle consisterait à proposer Gavi et Marc Casado à l’Atlético. La paire est évaluée à 70 M€ et le Barça ajouterait environ 30 M€. A voir si cela pourrait tenter l’Atlético…

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot