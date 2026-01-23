PSG : Barcola délivre Paris à Auxerre, la pression sera sur le RC Lens à Marseille !

Le PSG était en déplacement du côté d’Auxerre ce vendredi soir. Et les Parisiens, longtemps contenus par une AJA solide, ont fini, par s’imposer (1-0) grâce à un but de Bradley Barcola.

En ouverture de la 19e journée de Ligue 1, le PSG pouvait reprendre deux points d’avance sur le RC Lens ce vendredi en s’imposant à Auxerre. Un match que les champions d’Europe ont disputé avec une équipe amoindrie. Hakimi, Ruiz, Neves et Mendes étaient absents, Marquinhos, Pacho, Dembélé et Doué ont débuté sur le banc.

Leon longtemps imbattable

D’entrée de jeu, le PSG a mis la pression et inquiété Leon. Le portier de l’AJA a d’abord été suppléé par Ahamada sur une tentative de Kvara. Le Géorgien s’est montré très remuant, comme Barcola, mais la finition a fait défaut aux hommes de Luis Enrique, Leon s’interposant avec brio devant Ramos, puis Mbaye peu avant le retour aux vestiaires.

En deuxième mi-temps, l’AJ Auxerre a encore résisté, plaçant même quelques contres. Luis Enrique a lancé Dembélé et Doué à l’heure de jeu, Ramos sortant agacé. Barcola s’est montré dangereux mais, un peu trop nonchalant au moment d’ajuster Leon, Doué n’a pas pu concrétiser, du tibia. Mais dans le dernier quart d’heure, le PSG a profité d’un corner mal tiré par les Auxerrois pour trouver enfin la faille, grâce à Barcola, servi par Dembélé. Un but qui permet au PSG d’assurer le minimum syndical et de reprendre la tête de la Ligue 1 avant le choc de demain entre l’OM et le RC Lens. Un RCL qui devra donc s’imposer au Vélodrome pour récupérer son fauteuil de leader.