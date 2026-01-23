À LA UNE DU 23 JAN 2026
[22:40]LOSC : Rothen accable Genesio, les Dogues s’étranglent !
[22:20]RC Lens Mercato : Guilavogui, par ici la sortie !
[21:51]PSG : Barcola délivre Paris à Auxerre, la pression sera sur le RC Lens à Marseille !
[21:40]Stade Rennais Mercato : Seko Fofana sur la grille de départ, Szymanski OK pour Lorient !
[21:20]OM Mercato : une 3e arrivée officialisée !
[21:00]RC Lens Mercato : coup de théâtre pour Sinayoko (AJ Auxerre) !
[20:30]Real Madrid : Brahim Diaz réconforté… avant de retrouver son pire cauchemar !
[20:00]FC Barcelone Mercato : double coup dur pour Julian Alvarez !
[19:30]ASSE : un ancien Vert sanctionné pour avoir trop fêté la victoire du Sénégal à la CAN !
[18:46]LOSC : énorme bombe sur l’avenir de Bruno Genesio, Lille au bord de l’implosion !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : Barcola délivre Paris à Auxerre, la pression sera sur le RC Lens à Marseille !

Par Laurent Hess - 23 Jan 2026, 21:51
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le PSG était en déplacement du côté d’Auxerre ce vendredi soir. Et les Parisiens, longtemps contenus par une AJA solide, ont fini, par s’imposer (1-0) grâce à un but de Bradley Barcola.

En ouverture de la 19e journée de Ligue 1, le PSG pouvait reprendre deux points d’avance sur le RC Lens ce vendredi en s’imposant à Auxerre. Un match que les champions d’Europe ont disputé avec une équipe amoindrie. Hakimi, Ruiz, Neves et Mendes étaient absents, Marquinhos, Pacho, Dembélé et Doué ont débuté sur le banc.

Leon longtemps imbattable

D’entrée de jeu, le PSG a mis la pression et inquiété Leon. Le portier de l’AJA a d’abord été suppléé par Ahamada sur une tentative de Kvara. Le Géorgien s’est montré très remuant, comme Barcola, mais la finition a fait défaut aux hommes de Luis Enrique, Leon s’interposant avec brio devant Ramos, puis Mbaye peu avant le retour aux vestiaires.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

En deuxième mi-temps, l’AJ Auxerre a encore résisté, plaçant même quelques contres. Luis Enrique a lancé Dembélé et Doué à l’heure de jeu, Ramos sortant agacé. Barcola s’est montré dangereux mais, un peu trop nonchalant au moment d’ajuster Leon, Doué n’a pas pu concrétiser, du tibia. Mais dans le dernier quart d’heure, le PSG a profité d’un corner mal tiré par les Auxerrois pour trouver enfin la faille, grâce à Barcola, servi par Dembélé. Un but qui permet au PSG d’assurer le minimum syndical et de reprendre la tête de la Ligue 1 avant le choc de demain entre l’OM et le RC Lens. Un RCL qui devra donc s’imposer au Vélodrome pour récupérer son fauteuil de leader.

PSGAj AuxerreOMRC Lens

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Aj Auxerre, OM, PSG, RC Lens