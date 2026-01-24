OL : le centre d’entraînement vandalisé, la colère gronde contre John Textor à Botafogo

La crise couve à Botafogo. Dans la nuit, le centre d’entraînement du club carioca à Camorim, dans l’ouest de Rio, a été la cible d’un acte spectaculaire : des supporters en colère ont recouvert les murs de slogans hostiles à l’encontre de John Textor, dévoilant au grand jour la contestation qui secoue le géant brésilien. Au cœur de cette agitation : des difficultés financières persistantes et une sanction sportive lourde qui plongent le club dans le doute en ce début d’année 2026. Et l’ancien président de l’OL au cœur d’une nouvelle tempête…

Des messages hostiles envers John Textor

Le réveil fut brutal pour le personnel de Botafogo ce samedi matin. Les murs du centre d’entraînement arboraient plusieurs graffitis rageurs. Les messages, sans détour, visaient le propriétaire du club. Parmi eux, un slogan claque : « Où est l’argent ? » Cette interpellation frontale reflète l’exaspération d’une frange des supporters, lassés des promesses non tenues et de la gestion de Textor. Si l’identité des auteurs reste inconnue, la gravité de l’acte souligne l’état de tension impressionnant autour du club.

Un climat tendu lié aux difficultés financières

La contestation ne s’est pas construite en un jour. Dès le début de l’année 2026, Botafogo a accumulé retards et difficultés financières, alimentant l’insatisfaction dans les tribunes et en dehors. Le slogan « Où est l’argent ? » n’est pas anodin : il cristallise la suspicion généralisée concernant la gestion des fonds et l’absence de renforts. Dans ce contexte délétère, de nombreux supporters redoutent déjà de voir d’autres clubs plus stables attirer les talents que le club ne peut pas retenir.

Une sanction sportive déjà lourde pour Botafogo

Comme un signal de la crise, une mesure pénalisante est venue durcir l’atmosphère : Botafogo s’est vu interdire de recrutement entre janvier 2026 et janvier 2027. Un coup dur qui empêche tout renouveau offensif au sein du groupe, alors que la concurrence ne baisse pas de régime. Cette interdiction condamne le club à évoluer avec l’effectif actuel, limitant drastiquement ses ambitions sur le marché et la scène nationale. Pour l’instant, impossible d’identifier les auteurs des dégradations, et aucune annonce officielle sur d’éventuelles mesures disciplinaires n’a filtré. Reste que le climat est loin de s’apaiser : la défiance envers John Textor monte, et de nombreux observateurs craignent une escalade du mécontentement. Le feuilleton ne fait sans doute que commencer autour du club carioca, alors que supporters et dirigeants s’engagent dans un bras de fer dont l’issue reste incertaine.