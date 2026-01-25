Stade Rennais Mercato : toujours espéré par Chelsea, Jacquet prend un gros avertissement

Courtisé par Chelsea, Jérémy Jacquet a vécu un match très compliquée avec le Stade Rennais face à Lorient. Un rappel à l’ordre, selon son coach Habib Beye.

Ce samedi, le Stade Rennais a subi une nouvelle contre‑performance face à son voisin breton, le FC Lorient, s’inclinant 2‑0 au Roazhon Park lors de la 19ᵉ journée de Ligue 1. Cette défaite intervient exactement une semaine après le match nul frustrant contre Le Havre (1‑1) et fait régresser les Rouge et Noir dans la course à l’Europe, alors que le podium leur tendait encore les bras avant la rencontre.

Lorient, solide et opportuniste, a pris l’avantage dès la 3ᵉ minute grâce à une frappe enroulée de Jean‑Victor Makengo qui a surpris la défense rennaise sur une interception haute. Malgré une domination territoriale rennaise tout au long de la partie, les occasions franches se sont faites rares et souvent mal concrétisées, à l’image d’un but d’Embolo refusé pour hors‑jeu ou d’une lourde frappe de Seidu qui a heurté le poteau.

La seconde période n’a guère apporté de renversement : Lorient a su contenir les vagues offensives et, en contre, a doublé la mise à la 77ᵉ minute par Pablo Pagis, sur un centre contré où Jérémy Jacquet, sous pression, a involontairement dévié le ballon vers l’attaquant adverse.

Un coup dur pour Jacquet

Entre autres, la prestation de Jérémy Jacquet, souvent loué pour sa fiabilité défensive, a été plus particulièrement épinglée après cette rencontre. Le jeune défenseur qui est très courtisé par Chelsea a été dépassé à plusieurs reprises par les attaquants lorientais, et sa déviation déterminante sur le deuxième but restera l’image marquante de son après‑midi.

Interrogé sur cette prestation après le match, Habib Beye a noté : « Je vous ai dit que je le trouvais tranquille ( par rapport à l’approche de Chelsea ) mais il est sûr qu’aujourd’hui, c’est un petit rappel à l’ordre, parce qu’il est tombé face à un attaquant qui lui a posé beaucoup de problèmes. Il n’a pas été au niveau où il est habituellement. Ça vous montre encore une fois que c’est un jeune joueur qui vit plein de choses autour de lui et qui n’a pas été au niveau où on l’attend, mais un peu comme beaucoup de joueurs dans ce match. Il a été à un très haut niveau, ça peut arriver qu’il soit moins bien, c’est le cas aujourd’hui. Mais je n’ai pas de doute sur le fait qu’il va travailler, se reconcentrer. Mais aujourd’hui, c’est un match difficile pour lui, à l’image de l’équipe ».

Si Chelsea a déjà formulé une offre de 50 millions d’euros, refusée par Rennes, il ne faudrait pas que les Blues soient refroidis par cette prestation assez terne du prodige français.