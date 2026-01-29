À LA UNE DU 29 JAN 2026
5 joueurs du FC Barcelone, 3 du Real Madrid et 2 du PSG dans les 10 meilleurs de l’histoire

Par Raphaël Nouet - 29 Jan 2026, 05:00
💬 Commenter
Lionel Messi et Diego Maradona.
La Fédération internationale de statistiques sur le football a classé les dix meilleurs joueurs de l’histoire. Quatre ont joué au FC Barcelone, trois au Real Madrid et deux au PSG.

C’est le classement le plus difficile à établir et celui qui fera causer jusqu’à la fin des temps : quel est le Top 10 des meilleurs joueurs de l’histoire ? C’est le défi que s’est lancé la Fédération internationale de statistiques sur le football. En s’appuyant sur des données statistiques comme le côté décisif, le nombre de trophées collectifs et individuels glanés ou encore l’influence sur leur sport en règle générale, l’IFFHS a rendu un classement qui se veut le plus objectif possible. Mais qui ne manquera pas de faire débattre…

Messi, Pelé et Maradona sur le podium

En pole position, on retrouve Lionel Messi. Pelé et Diego Maradona complètement le podium. Viennent ensuite Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff, Ronaldo, Zinedine Zidane, Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stefano et Ronaldinho. Soit cinq anciens joueurs du FC Barcelone (Messi, Maradona, Cruyff, Ronaldo et Ronaldinho), quatre du Real Madrid (Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Zidane et Di Stefano) et deux du PSG (Messi et Ronaldinho).

Les fans de Cristiano Ronaldo, qui ne cessent de prétendre qu’il est meilleur que Lionel Messi, ne seront certainement pas d’accord avec ce classement, alors que leur idole est plus proche que jamais d’atteindre la barre des 1.000 buts en carrière…

