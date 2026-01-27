OL : les Bad Gones disent non à John Textor lors de l’Assemblée générale

La contestation est totale à Lyon. À la veille d’une Assemblée générale cruciale au Groupama Stadium, les Bad Gones, figures emblématiques du Virage Nord, sonnent la mobilisation. Leur cible ? John Textor, l’ancien président américain, dont la simple éventualité d’une apparition ce mercredi déchaîne les passions. L’ambiance s’annonce électrique du côté des supporters, bien décidés à tourner la page.

Mercredi, l’Assemblée générale de l’Olympique Lyonnais promet bien plus qu’un simple rendez-vous institutionnel. Si John Textor n’est plus aussi visible que par le passé, il reste actionnaire, via Eagle, et conserve une influence certaine dans la gouvernance du club. Sa potentielle présence au Groupama Stadium cristallise toutes les crispations alors que l’OL travaille à se remettre sur pied, sous la houlette de la nouvelle direction.

Cette tension autour de la gouvernance lyonnaise n’est pas sans rappeler la défiance persistante envers Textor, aussi bien à OL qu’à Botafogo. L’AG de ce mercredi marque donc une étape charnière pour l’avenir du club rhodanien.

Un appel ferme des Bad Gones à tenir Textor à l’écart

Choc frontal dans les tribunes : les Bad Gones ne veulent plus voir Textor s’afficher à Lyon. Leur communiqué, publié juste avant l’AG, est limpide. Pour eux, le passage de l’Américain a mis le club au bord du gouffre, et toute tentative de retour, même symbolique, est vécue comme une provocation.

Leur message résonne, tranchant :

« Alors même que le travail de la direction actuelle pour remonter la pente est en cours, l’idée de voir celui qui a failli couler notre club venir se pavaner nous est insupportable. John Textor et Eagle doivent rester le plus loin possible de notre club. Si jamais il venait donc à être présent, c’est le devoir et l’honneur de chaque actionnaire de lui signifier que sa place n’est pas, et n’a jamais été ici. »

Une prise de position qui témoigne de l’ampleur du rejet, nourri autant par le souvenir des difficultés financières que par une volonté inébranlable d’aller de l’avant.

Pour suivre plus largement la dynamique actuelle du club, retrouvez aussi un point détaillé sur l’impact financier de John Textor sur l’Olympique Lyonnais.

Textor, Eagle, et la crise financière : retour sur les faits

Arrivé en mai 2023 avec le statut de repreneur majeur, John Textor s’est vite retrouvé au cœur des polémiques. Perte de contrôle sur les comptes, pressions de la DNCG, l’Olympique Lyonnais a même vacillé sur le fil, tout proche d’une relégation administrative. Cette ère chaotique s’est finalement refermée lorsque Michele Kang a pris en main la présidence, apportant un souffle salvateur et des garanties financières vitales pour la survie en Ligue 1.

Les Lyonnais savent aujourd’hui ce qu’ils doivent à la nouvelle direction, mais n’oublient rien des mois troubles. Ces épisodes, où l’OM a été menacé dans son identité même, sont restés gravés dans la mémoire collective. Les polémiques récentes continuent d’alimenter une profonde inquiétude dès qu’une nouvelle controverse touche Textor et l’OL – en interne comme sur le marché des transferts.

Cette situation résonne d’ailleurs bien au-delà de Lyon, puisque la gestion de Textor suscite aussi la fronde au Brésil, comme le détaille ce décryptage des contestations à Botafogo.

L’avenir de l’OL continue donc de s’écrire dans la défiance, mais aussi dans l’espoir d’un renouveau. Reste à savoir si la gouvernance lyonnaise pourra définitivement tourner la page Textor, ou si les fantômes du passé s’inviteront encore longtemps à la table du club.