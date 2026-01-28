À LA UNE DU 28 JAN 2026
ASSE Mercato : deux recrues dans les valises du remplaçant d’Horneland ?

Par Bastien Aubert - 28 Jan 2026, 17:30
Ivan Gazidis (ASSE)
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?


Si Erik Horneland a déjà annoncé son départ à venir de l’ASSE, les Verts préparent déjà la suite sur le banc… et sur le marché des transferts.

Le temps presse à l’ASSE. Comme révélé par But Football Club, Kilmer Sports Ventures va se séparer d’Erik Horneland et a lancé la recherche de son successeur avant même qu’il annonce son départ à ses joueurs ce mercredi matin. Plusieurs profils ont été proposés ces derniers jours, et Philippe Montanier est désormais en pole même si le dossier traîne alors que la situation sportive impose des décisions rapides.

Le mercato activé en parallèle

En attendant, les dirigeants de l’ASSE ne restent pas les bras croisés. Selon Le Progrès, le club avance ses pions sur le mercato hivernal et cible une à deux recrues susceptibles d’arriver rapidement. La priorité est claire : des joueurs qui connaissent déjà le championnat de France, afin de limiter les risques d’adaptation. Les Verts privilégient des prêts avec option d’achat, une formule prudente mais stratégique dans un contexte sportif et financier sous tension. Un milieu défensif et un défenseur polyvalent plutôt gaucher sont privilégiés. 

Des recrues pensées pour l’immédiat… et l’après

Ces potentielles arrivées pourraient être directement liées au futur entraîneur. L’idée serait de lui offrir, dès son arrivée, un effectif légèrement retouché et plus adapté à ses principes. Deux renforts ciblés, capables d’apporter un impact immédiat, sans hypothéquer l’avenir. Un mercato d’ajustement plus que de révolution, mais qui pourrait peser lourd dans la course à la montée en Ligue 1. Côté départs, un dossier est également à surveiller : Luan Gadegbeku pourrait quitter l’ASSE sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Une option étudiée afin de lui offrir du temps de jeu et d’alléger légèrement l’effectif.

