En allant chercher Victor Joseph à Sochaux sur ce mercato, l’OM a peut-être mis la main sur le futur taulier du projet de Roberto De Zerbi à Marseille.

L’OM a encore frappé un joli coup au mercato en s’attachant les services de Victor Joseph. Inconnu du grand public, ce jeune meneur de 19 ans débarque de Sochaux et pourrait bien avoir trouvé le futur taulier du projet de Roberto De Zerbi à Marseille.

L’OM a déboursé 200 000 € pour Joseph

Pour l’heure, le club doubien a laissé partir Joseph à l’OM pour une somme relativement modique, autour de 200 000 euros, selon L’Équipe, mais a négocié un pourcentage conséquent sur sa future vente, garantissant un intérêt financier futur en cas de succès. Arrivé en 2022 après avoir évolué dans divers clubs franciliens comme le Paris FC ou le Red Star, Joseph n’avait pas entièrement confirmé les espoirs suscités par ses performances avec les U19 en 2024-2025, où il avait inscrit 15 buts en 26 matches, performances qui lui avaient valu un contrat pro de trois ans en février dernier.

Des hauts et des bas à Sochaux

Durant sa préparation avec l’équipe première, Joseph s’était distingué mais une blessure à la cuisse l’a freiné, et il a ensuite eu du mal à retrouver du temps de jeu, expliquant en partie la décision de Sochaux de le laisser partir. Julien Cordonnier, directeur sportif du FCSM, résume ainsi : « C’est un garçon qui fait preuve de beaucoup d’impatience et qui a pu avoir une attitude qui ne correspond pas à ce que l’on attendait de lui, mais il bénéficie d’une belle technique, d’une vraie capacité à délivrer de bons ballons dans les 30 derniers mètres et d’un gros volume de course. Il doit encore s’étoffer sur l’aspect athlétique pour rivaliser dans l’impact, mais c’est un joueur avec un gros potentiel. »

Un profil sur mesure pour De Zerbi

Dans l’absolu, Joseph correspond parfaitement au type de joueur que De Zerbi aime façonner. « C’est un jeune joueur « spécial », capable de gestes atypiques mais avec une grosse confiance en lui, bosseur et pressé de progresser », analyse Le Petit OM. Le joueur devrait ainsi remplacer Bakola poste pour poste et s’insérer dans le projet de jeu offensif et technique que De Zerbi veut installer à Marseille. Sur les réseaux, le profil de Joseph est confirmé : du talent avec de l’empressement, un joueur pressé de briller et de relancer sa progression en Provence. Avec le staff marseillais derrière lui, le jeune meneur pourrait rapidement devenir un élément clé du projet, alliant créativité, volume de course et efficacité dans les trente derniers mètres. Pour l’heure, il n’est pas prévu qu’il débute chez les pros mais ses dents longues pourrait bien l’y aider.