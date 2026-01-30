À LA UNE DU 30 JAN 2026
FC Nantes Mercato – INFO BUT! : les Kita ont mis la main sur une recrue promise à Paris 

Par Bastien Aubert - 30 Jan 2026, 11:50
Waldemar Kita (FC Nantes)
Le FC Nantes a officialisé l’arrivée d’une recrue qui était en contact avec le Paris FC avant même le début du mercato hivernal.

Un coup de maître pour le FC Nantes. Hier, le club des bords de l’Erdre a officialisé l’arrivée de Mohamed Kaba, milieu de terrain de 24 ans en provenance de Lecce, pour la seconde partie de saison. Un prêt avec option d’achat qui devient la sixième recrue des Canaris cet hiver et répond à un besoin urgent de densifier le milieu. Comme nous l’avions révélé en exclusivité le 2 janvier, Kaba était très attiré par le challenge nantais et n’a pas hésité à franchir le pas. Les discussions ont été plus longues que prévu avec Lecce, réputé dur en affaires. 

Pour Kaba, le PFC avait dégainé avant le FC Nantes 

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Selon nos informations, Kaba était initialement dans le viseur du Paris FC avant même le lancement officiel du mercato hivernal. Au cœur de l’automne, en octobre, l’ancien roc de Valenciennes avait déjà suscité l’intérêt du club de la capitale, séduisant par sa densité physique et sa capacité à équilibrer le milieu de terrain. De son côté, Kaba n’a jamais vraiment fermé la porte à un retour en France, à condition que le projet sportif le convainque pleinement. Ce fut donc le cas pour le FC Nantes. Côté Lecce, les discussions ont été compliquées : le club italien, engagé dans une politique de jeunisme et de refonte de son effectif, a longtemps été peu enclin à faciliter un départ en cours de saison. 

Paris a bifurqué sur Munetsi 

Le Paris FC, malgré son intérêt, n’a pas pu conclure l’opération. C’est donc finalement le FC Nantes qui a tiré son épingle du jeu, après d’âpres négociations. Kaba rejoint les Canaris et apportera immédiatement sa puissance et sa solidité au milieu, des qualités qui manquaient cruellement à l’équipe. En parallèle et comme But! vous l’avait également annoncé en exclusivité le 2 janvier dernier, Marshall Munetsi a été envoyé au PFC en prêt pour combler le même besoin. Avec cette signature, les Kita montrent surtout qu’ils savent aussi concrétiser des dossiers malgré des difficultés inhérentes au mercato.

Bastien AUBERT

FC Nantes

