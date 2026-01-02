À LA UNE DU 2 JAN 2026
FC Nantes, OGC Nice Mercato – INFO BUT! : un club a pris la pole pour Munetsi

Par Bastien Aubert - 2 Jan 2026, 16:00
💬 Commenter
Marshall Munetsi (Wolverhampton)
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Annoncé dans le viseur du FC Nantes et de l’OGC Nice, Marshall Munetsi voit son avenir s’éclaircir. Selon les informations de But!, un club a désormais une longueur d’avance dans ce dossier hivernal.

Le jeu s’accélère autour de Marshall Munetsi. Courtisé en Ligue 1, le milieu international zimbabwéen ne devrait pas atterrir à Nantes. Selon une information But!, le FC Nantes a rapidement refroidi son intérêt face à un obstacle majeur : le salaire du joueur, jugé trop élevé par la direction nantaise pour cet hiver.

Le Paris FC bien placé pour Munetsi

Un frein rédhibitoire pour les Canaris, contraints de composer avec une masse salariale encadrée et des priorités bien identifiées sur le marché des transferts. Résultat : le FC Nantes recule, pendant qu’un autre club avance. Dans ce contexte, le Paris FC a pris une longueur d’avance. Selon nos informations, le club de la capitale est aujourd’hui en pole position pour récupérer. Ambitieux et porté par un projet structuré, le PFC dispose d’une marge de manœuvre financière plus adaptée aux exigences du joueur et de son entourage.

L’OGC Nice pas totalement largué ?

L’OGC Nice, de son côté, n’a pas totalement abandonné l’idée. Les Aiglons restent attentifs à l’évolution du dossier et pourraient tenter un coup si les conditions venaient à évoluer. Mais à ce stade, le Gym semble distancé. Un autre élément pourrait peser lourd dans la balance. Le contexte sportif et la situation instable traversée par le club azuréen.

Bastien Aubert

FC NantesOGC Nice

