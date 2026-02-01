Revue de presse : le Stade Rennais et le LOSC disent adieu à un gros coup en attaque, Boga de l’OGC Nice à la Juve !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Une piste commune du Stade Rennais et du LOSC s’envole

Selon le journaliste Marc Mechenoua, « La piste Jhon Duran à Rennes est définitivement refermée depuis samedi matin. L’attaquant colombien ne viendra pas non plus à Lille où le dossier est également clos ». Un coup dur pour les deux clubs, même si le SRFC a acté le transfert définitif de Leo Østigård au Genoa pour environ 4 millions d’euros. Warmed Omari va connaître le même destin avec Hambourg, ce qui va rapporter environ 2,5 millions d’euros à Rennes, selon Ouest-France.

Boga vers la Juventus Turin

Après Terem Moffi, en route pour le FC Porto, Jeremie Boga devrait lui aussi quitter l’OGC Nice pour un top club européen. En arrêt de travail depuis deux mois après avoir été pris à partie par des supporters, l’attaquant devrait rejoindre, sous forme de prêt avec option d’achat, la Juventus Turin, où il passe la visite médicale ce dimanche. Il s’agirait d’un prêt avec option d’achat (estimé à 5 M€).

🚨⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Juventus reach verbal agreement to sign Jeremie Boga, here we go!



Agreement done on loan with buy clause from OGC Nice. Boga will arrive in Turin today for medical tests and contract signing if documents are approved.z



Boga, back to Italy. ✈️🇫🇷 pic.twitter.com/IaVpr173YV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026

Sabaly vers la MLS

Selon Foot Mercato, Cheikh Sabaly, qui n’est plus apparu sous le maillot de Metz depuis le 13 décembre face au PSG et qui a remporté la CAN avec le Sénégal, en fin de contrat en juin prochain, se rapproche d’un départ en MLS. Il avait failli rejoindre Middlesbrough, mais Metz l’avait retenu contre son gré l’été dernier.