À LA UNE DU 1 FéV 2026
[12:00]RC Strasbourg Mercato : gros coup dur avant le PSG, le Stade Rennais impacté ?
[11:40]Revue de presse : le Stade Rennais et le LOSC disent adieu à un gros coup en attaque, Boga de l’OGC Nice à la Juve !
[11:20]FC Nantes Mercato : un nouveau départ officialisé, ça écrème chez les Canaris !
[11:00]Stade Rennais – Mercato : un buteur arrive pour relancer le SRFC !
[10:30]OM Mercato : bye bye Angel Gomes !
[10:00]ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Montanier a des zombis à réveiller »
[09:30]PSG, FC Barcelone – Mercato : coup de théâtre pour l’avenir de Marcus Rashford !
[09:00]ASSE : Gazidis remercie Horneland, Davitashvili indique la marche à suivre à Montanier
[08:30]Stade Rennais Mercato : Habib Beye n’y arrive plus mais l’opération dégraissage se poursuit
[08:00]OM : Rulli pose problème, De Zerbi perd patience
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Revue de presse : le Stade Rennais et le LOSC disent adieu à un gros coup en attaque, Boga de l’OGC Nice à la Juve !

Par William Tertrin - 1 Fév 2026, 11:40
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Une piste commune du Stade Rennais et du LOSC s’envole

Selon le journaliste Marc Mechenoua, « La piste Jhon Duran à Rennes est définitivement refermée depuis samedi matin. L’attaquant colombien ne viendra pas non plus à Lille où le dossier est également clos ». Un coup dur pour les deux clubs, même si le SRFC a acté le transfert définitif de Leo Østigård au Genoa pour environ 4 millions d’euros. Warmed Omari va connaître le même destin avec Hambourg, ce qui va rapporter environ 2,5 millions d’euros à Rennes, selon Ouest-France.

Boga vers la Juventus Turin

Après Terem Moffi, en route pour le FC Porto, Jeremie Boga devrait lui aussi quitter l’OGC Nice pour un top club européen. En arrêt de travail depuis deux mois après avoir été pris à partie par des supporters, l’attaquant devrait rejoindre, sous forme de prêt avec option d’achat, la Juventus Turin, où il passe la visite médicale ce dimanche. Il s’agirait d’un prêt avec option d’achat (estimé à 5 M€).

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Sabaly vers la MLS

Selon Foot Mercato, Cheikh Sabaly, qui n’est plus apparu sous le maillot de Metz depuis le 13 décembre face au PSG et qui a remporté la CAN avec le Sénégal, en fin de contrat en juin prochain, se rapproche d’un départ en MLS. Il avait failli rejoindre Middlesbrough, mais Metz l’avait retenu contre son gré l’été dernier.

Stade RennaisLOSCOGC Nice

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : LOSC, OGC Nice, Stade Rennais