LOSC Mercato : Genesio en conflit avec sa direction, un démenti fracassant tombe

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Alors qu’il se murmurait que Bruno Genesio aurait été agacé par le mercato hivernal du LOSC, notamment en raison de l’absence de recrutement d’un attaquant supplémentaire, un démenti ferme est venu nuancer, voire contredire, cette version.

Une rumeur de tensions internes

Selon certaines sources, le technicien lillois attendait l’arrivée d’un nouveau numéro 9 pour renforcer son secteur offensif. L’absence de renfort à ce poste aurait provoqué des tensions internes entre le staff et la direction du club nordiste. Une information rapidement reprise et amplifiée sur les réseaux sociaux, alimentant l’idée d’un malaise en interne.

Mohamed Toubache-Ter apporte un éclairage différent

Sur X (ex-Twitter), le journaliste Mohamed Toubache-Ter a tenu à rétablir ce qu’il considère comme la réalité du dossier. D’après lui, la situation est loin d’être subie par le LOSC et encore moins imposée à Bruno Génésio.

« Pour le coup & de manière objective, c’est faux. »

Le journaliste détaille plusieurs décisions prises conjointement par le club et le staff technique :

Refus du dossier Mike Trésor : Lille aurait fait le choix de ne pas donner suite à cette piste, malgré l’opportunité de recruter un profil offensif supplémentaire. Cependant, il a été rapporté que l’ailier belge a échoué à la visite médicale.

: Lille aurait fait le choix de ne pas donner suite à cette piste, malgré l’opportunité de recruter un profil offensif supplémentaire. Cependant, il a été rapporté que l’ailier belge a échoué à la visite médicale. Refus de Filip Thorvaldsen (19 ans, Vålerenga) : Le club aurait préféré s’orienter vers la signature d’Edjouma, estimé plus en adéquation avec les besoins de l’effectif.

(19 ans, Vålerenga) : Le club aurait préféré s’orienter vers la signature d’Edjouma, estimé plus en adéquation avec les besoins de l’effectif. Choix tactique validé par le coach : Avec l’accord de Bruno Génésio, le LOSC aurait décidé de repositionner Matías Fernández-Pardo en numéro 9, misant sur sa polyvalence et son potentiel.

Une stratégie assumée plutôt qu’un échec

Ce démenti remet en perspective la stratégie sportive du LOSC. Plutôt qu’un mercato incomplet ou subi, il s’agirait d’un choix réfléchi, basé sur des arbitrages internes et une confiance accordée à certains profils déjà présents dans l’effectif.

En validant la solution interne Matías Fernández-Pardo au poste d’avant-centre, Bruno Genesio et la direction sportive semblent avoir opté pour la continuité et l’optimisation des ressources existantes, en plus des arrivées de Noah Edjouma et Gaëtan Perrin.

Un débat toujours ouvert

Reste désormais à savoir si ce pari portera ses fruits sur le terrain. Les performances offensives du LOSC dans les prochaines semaines seront scrutées de près et pourraient, en cas de difficultés, relancer le débat autour de l’absence de renfort offensif.

Une chose est certaine : le démenti de Mohamed Toubache-Ter vient calmer les spéculations autour d’un supposé clash entre Bruno Genesio et sa direction, et replace le mercato lillois dans une logique de choix sportifs assumés plutôt que de frustration subie.