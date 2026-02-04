À LA UNE DU 4 FéV 2026
[13:38]Real Madrid Mercato : le milieu parfait à 110 M€, le PSG aussi sur le coup ?
[13:15]FC Barcelone : Pedri aurait pu jouer au… LOSC !
[12:50]PSG Mercato : nouvelles révélations sur le salaire réclamé par Dembélé !
[12:31]Stade Rennais : al-Tamari, Lepaul, Samba… énormes tensions après Marseille !
[12:06]OM Mercato : 6 M€ récupérés d’ici vendredi ?
[11:41]FC Barcelone, PSG, OM, ASSE, FC Nantes : l’étonnant classement des équipes joueuses
[11:10]ASSE : Camara (MHSC) calme le jeu avec les Verts
[10:51]Real Madrid Mercato : Vitinha (PSG) pas une priorité, le vestiaire toujours divisé
[10:35]FC Barcelone : l’incroyable boulette de Joan Garcia contre Albacete (vidéo)
[10:06]FC Nantes : Kantari pire que Domenech, la réponse est tombée
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Kantari pire que Domenech, la réponse est tombée

Par Raphaël Nouet - 4 Fév 2026, 10:06
💬 Commenter
Ahmed Kantari donnant des consignes à ses joueurs contre Lorient.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Avec 0,60 point par match de Ligue 1 depuis son intronisation en décembre, Ahmed Kantari réalise des débuts catastrophiques sur le banc du FC Nantes. Pires que ceux de Raymond Domenech ? La réponse est tombée.

Une défaite à Angers (1-4) lé 12 décembre pour commencer, une victoire pleine d’espoir à Marseille (2-0) le 4 janvier puis trois désillusions, à domicile contre le Paris FC (1-2) puis Nice (1-4) et enfin à Lorient (1-2) dimanche : les débuts d’Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes sont catastrophiques. Il n’y a aucune amélioration dans le jeu et encore moins dans les résultats. Les Canaris sont toujours antépénultièmes et devraient au mieux passer par les barrages L1/L2 pour sauver leur peau dans l’élite. Beaucoup se demandent si l’ancien défenseur est l’homme de la situation.

0,6 point pour Kantari, 0,5 pour Domenech…

Emmanuel Merceront a calculé la moyenne de points de tous les entraîneurs nantais depuis cinq ans. Celle de Kantari est de 0,6 (3 sur 15). Seul Raymond Domenech a fait pire avec 0,5. Viennent ensuite Luis Castro (0,73), Jocelyn Gourvennec (0,87), Antoine Kombouaré lors de second passage (1,07), Pierre Aristouy (1,12) et Kombouaré lors de son premier passage, celui qui l’avait vu sauver la Maison Jaune après le passage désastreux de Domenech. C’est donc officiel, Ahmed Kantari fait mieux que Raymond Domenech. Mais Nantes va affronter Lyon puis Monaco lors des deux prochaines journées…

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

L’essentiel sera bien évidemment de maintenir le FC Nantes, quelle que soit la moyenne de points obtenue. Mais pour son premier mois et demi sur le banc, on ne peut pas dire qu’Ahmed Kantari ait levé les doutes qui accompagnaient sa nomination !

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot