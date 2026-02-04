Avec 0,60 point par match de Ligue 1 depuis son intronisation en décembre, Ahmed Kantari réalise des débuts catastrophiques sur le banc du FC Nantes. Pires que ceux de Raymond Domenech ? La réponse est tombée.

Une défaite à Angers (1-4) lé 12 décembre pour commencer, une victoire pleine d’espoir à Marseille (2-0) le 4 janvier puis trois désillusions, à domicile contre le Paris FC (1-2) puis Nice (1-4) et enfin à Lorient (1-2) dimanche : les débuts d’Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes sont catastrophiques. Il n’y a aucune amélioration dans le jeu et encore moins dans les résultats. Les Canaris sont toujours antépénultièmes et devraient au mieux passer par les barrages L1/L2 pour sauver leur peau dans l’élite. Beaucoup se demandent si l’ancien défenseur est l’homme de la situation.

0,6 point pour Kantari, 0,5 pour Domenech…

Emmanuel Merceront a calculé la moyenne de points de tous les entraîneurs nantais depuis cinq ans. Celle de Kantari est de 0,6 (3 sur 15). Seul Raymond Domenech a fait pire avec 0,5. Viennent ensuite Luis Castro (0,73), Jocelyn Gourvennec (0,87), Antoine Kombouaré lors de second passage (1,07), Pierre Aristouy (1,12) et Kombouaré lors de son premier passage, celui qui l’avait vu sauver la Maison Jaune après le passage désastreux de Domenech. C’est donc officiel, Ahmed Kantari fait mieux que Raymond Domenech. Mais Nantes va affronter Lyon puis Monaco lors des deux prochaines journées…

L’essentiel sera bien évidemment de maintenir le FC Nantes, quelle que soit la moyenne de points obtenue. Mais pour son premier mois et demi sur le banc, on ne peut pas dire qu’Ahmed Kantari ait levé les doutes qui accompagnaient sa nomination !