FC Nantes : Didier Deschamps remercie les Canaris

Par Raphaël Nouet - 4 Fév 2026, 16:00
Didier Deschamps lors d'une intervention à une assemblée de la FFF.
Formé à la Jonelière, Didier Deschamps a remercié le FC Nantes pour lui avoir appris les bases de la communication.

Didier Deschamps a ouvert la troisième édition du festival du journalisme sportif, hier, à Laval. Le sélectionneur des Bleus, plutôt connu pour sa langue de bois, est venu évoquer tous les sujets devant les médias présents. Il a notamment évoqué son rapport avec la star des Bleus, Kylian Mbappé, et la façon dont il la manage. Plus surprenant, il a eu une pensée pour le FC Nantes, où il a été formé et dans lequel il a joué jusqu’en 1989, année de son transfert à l’OM.

« Je dois remercier le FC Nantes… »

« Je dois remercier le FC Nantes, parce que dès 15 ans, j’ai eu du média training. A l’époque, parler pendant une minute me paraissait très long. Le football et les médias ont changé. Il y a des nouveaux moyens, différentes formes, et de plus en plus de débats, parfois orchestrés pour faire monter la sauce. Le maître-mot est de s’adapter. Mais je me présente toujours face à eux avec une notion de respect à l’esprit. Quand il y a une question, j’y réponds, peu importe qui la pose et sur quoi. »

Par le passé, Deschamps s’est également montré élogieux envers la formation sportive dispensée par les Canaris. Selon lui, il ne serait pas allé si haut s’il n’avait pas appris les bases du fameux football à la nantaise.

