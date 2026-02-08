FC Nantes – OL : Paulo Fonseca se sert des Canaris pour dénoncer le traitement d’Endrick en Ligue 1

L’OL repart de la Beaujoire avec trois points précieux, mais une polémique s’accroche à la victoire des Gones : l’expulsion d’Endrick, victime selon Paulo Fonseca d’un traitement musclé de la part des Nantais.

L’incident : Endrick expulsé, une victoire ternie

Peu avant l’heure de jeu, alors que l’OL menait au score, Endrick s’est retrouvé au cœur d’un duel rugueux avec Dehmaine Tabibou, qui tentait de protéger la sortie du ballon. Un duel qui tourne mal : le Brésilien, déjà sanctionné d’un jaune dans les premières minutes, assène un coup de pied à la cheville du Nantais. Suite à cet acte, l’arbitre sort un deuxième carton jaune, rapidement converti en rouge après visionnage vidéo. L’attaquant lyonnais laisse alors ses coéquipiers en infériorité.

Paulo Fonseca dénonce un manque de protection

Dès le coup de sifflet final, le coach lyonnais Paulo Foneca ne mâche pas ses mots. Pour lui, l’expulsion est « très sévère », et il pointe l’accumulation de fautes ciblées sur son prodige. « C’est le troisième match où les adversaires débutent avec beaucoup d’agressivité sur Endrick », martèle-t-il. » Je pensais que ces choses appartenaient au passé, mais l’intention était claire : ils avaient vraiment l’intention d’intimider Endrick et les arbitres doivent protéger le talent d’un joueur comme Endrick », a-t-il ajouté.

Selon lui, le scénario est limpide : l’intention de faire déjouer le Brésilien est claire, et l’arbitrage doit jouer son rôle de rempart.

« Les arbitres doivent protéger le talent d’un joueur comme Endrick » — Paulo Fonseca

Fonseca va jusqu’à évoquer une volonté d’intimidation de la part des joueurs nantais, tranchant avec l’image habituellement véhiculée du jeune brésilien au jeu spectaculaire, admiré mais désormais jugé vulnérable.

Ce cri d’alarme n’est pas isolé : la question de la protection des joueurs créatifs, souvent visés pour leur technique et leur culot, s’impose une fois de plus dans le débat autour de la gestion de l’agressivité en Ligue 1. Fonseca, déjà réputé pour faire évoluer mentalement et tactiquement son groupe, semble vouloir porter ce combat sur la place publique.

Nantes riposte et défend sa stratégie

Face aux accusations du camp lyonnais, la réponse du coach nantais est immédiate et musclée. Pour Ahmed Kantari, tout plan anti-Endrick est à exclure. « Endrick pas assez protégé alors que c’est lui qui met un coup ? C’est mon joueur qui sort blessé ! », lâche-t-il, pointant la blessure de Tabibou, sorti sur civière et visiblement touché à la cheville et au mollet. Kantari défend la légitimité du combat mené sur la pelouse : surveiller de près un joueur aussi dangereux, c’est de bonne guerre. Il se félicite même de la discipline tactique de ses hommes, entre prises à deux et retours défensifs, estimant que l’organisation nantaise a su museler Endrick sans jamais franchir la ligne rouge de l’anti-jeu systématique.

« Oui, on bloque les meilleurs, c’est le football… mais aujourd’hui, c’est mon joueur qui finit sur la touche. » — Ahmed Kantari

Pour le coach des Canaris, l’OL n’a pas le monopole de la victimisation, surtout lorsqu’un de ses éléments sort du terrain blessé après ce type d’accrochage. C’est la Ligue 1 dans toute sa dualité : tension, rivalité tactique et limites parfois floues entre agressivité admissible et excès de zèle.

Si le club rhodanien s’offre une précieuse victoire qui le relance dans la course à la Ligue des champions, il devra composer sans Endrick pour la ou les prochaines rencontres. Une suspension qui oblige à repenser l’animation offensive, alors que l’avant-centre s’était déjà mué en pièce maîtresse de l’attaque lyonnaise.