Roberto De Zerbi fragilisé sur le banc de l’OM, un potentiel remplaçant aurait déjà été contacté en coulisses.

Le vent tourne à l’OM et il pourrait souffler très fort. Roberto De Zerbi, pourtant encore soutenu il y a quelques semaines, voit aujourd’hui sa position fragilisée comme jamais. La manita encaissée au Parc des Princes dimanche face au PSG (0-5) n’a fait qu’exacerber des tensions déjà latentes dans le vestiaire et auprès des supporters. Et derrière la façade médiatique, le club pourrait déjà anticiper l’après De Zerbi.

Selon Hakim Zhouri, journaliste marocain proche de l’OM, un potentiel remplaçant aurait déjà été sondé en coulisses pour préparer un départ éventuel de l’entraîneur italien. « Ça pourrait arriver rapidement… je connais un coach qui a déjà été sondé (aucun nom ne sera donné). C’est encore compliqué à dire mais l’OM travaille quand même dans ce sens… », explique-t-il, confirmant que les dirigeants ne laissent rien au hasard.

Un coach habitué à la défense à 4…

Les indices sur ce profil sont pour l’instant minces, mais révélateurs. D’après Zhouri, il s’agit d’un coach habitué à faire évoluer ses équipes avec une défense à quatre. Un détail tactique qui pourrait déjà trahir les orientations souhaitées par le club et qui semble répondre à certaines critiques formulées ces dernières semaines contre De Zerbi, accusé de faire évoluer l’OM avec des choix parfois trop rigides ou incompris par le vestiaire. Le contexte est tendu. La direction de l’OM, sous pression après la manita et face aux appels croissants des supporters pour un changement radical, surveille chaque mouvement.

Pablo Longoria, déjà fragilisé par un mercato contesté et des résultats insuffisants, pourrait voir sa position encore plus exposée si la situation sportive ne s’inverse pas rapidement. Les supporters, eux, ne cachent plus leur impatience. Depuis la débâcle au Parc, des discussions se sont tenues au sein des associations pour préparer un message fort à l’adresse du club. Certains réclament déjà le départ de De Zerbi et des gestes radicaux de la direction. Dans ce contexte, chaque rumeur sur un possible remplaçant fait l’effet d’une bombe. À l’OM, l’heure n’est plus aux annonces symboliques : c’est le concret qui compte.