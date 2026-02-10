Si Habib Beye a déjà pris la porte ce lundi, un autre acteur majeur du Stade Rennais pourrait lui emboîter le pas ces prochaines semaines.

Le départ d’Habib Beye n’est peut-être que la première étape d’un véritable bouleversement au Stade Rennais. Alors que le technicien sénégalais a officiellement quitté le club ce lundi, Mohamed Toubache-Ter a été sans équivoque sur X : le prochain sur la liste pourrait bien être Arnaud Pouille. « Grande victoire du père Pinault et notamment dans la négo de sortie. Cher Arnaud Pouille, ne vous réjouissez pas trop vite… la direction de la sortie devrait normalement voir le jour pour vous en fin de saison », a-t-il écrit, laissant entendre que le ménage pourrait continuer dans les hautes sphères du club breton.

Départ programmé en juin pour Pouille ?

La thèse est également soutenue par Laurent Mazure, ancien journaliste proche du RC Lens, qui ne cite pas Pouille mais confirme que le changement pourrait aller bien au-delà du simple départ de Beye : « Si Haise y va, alors le changement de coach ne sera pas le seul. J’en mets ma main à couper ! » Les indices s’accumulent : le Stade Rennais semble prêt à entamer un véritable remaniement stratégique, touchant à la fois la direction et l’encadrement sportif.

Le Stade Rennais en pleine refonte

Pouille, longtemps été considéré comme un pilier du club, pourrait se retrouver confronté à un départ imposé, conséquence directe de la nouvelle orientation décidée par la direction et les propriétaires du club. Entre départs programmés et arrivée de Franck Haise comme successeur potentiel de Beye, l’institution bretonne semble en pleine refonte, et chaque mouvement sera scruté par les supporters et les observateurs du championnat.