Selon la presse anglaise, Jürgen Klopp aurait envoyé des signaux positifs au Real Madrid pour la saison prochaine mais il aurait plusieurs conditions, l’une étant de se séparer de deux stars.

Plus les semaines passent, plus les victoires moroses s’enchaînent, plus il semble évident qu’Alvaro Arbeloa ne restera pas sur le banc du Real Madrid au-delà de cette saison. L’ancien défenseur ne restera qu’un intérimaire et il devrait retourner au centre de formation en juin. Le rêve de Florentino Pérez pour son équipe est toujours le même. Il se nomme Jürgen Klopp. Jusqu’à présent, l’Allemand, devenu directeur du football de Red Bull après son départ de Liverpool à l’été 2024, jurait qu’il n’était pas intéressé. Mais son avis serait en train d’évoluer.

Klopp ne veut pas de Bellingham et Camavinga

Selon le compte X Topskills Sports UK, il aurait envoyé des signaux positifs à la direction du Real Madrid. Mais il aurait des exigences assez importantes avant de signer. Notamment la vente de deux stars, Eduardo Camavinga et… Jude Bellingham ! Qu’est-ce que l’Allemand reproche au Français et à l’Anglais ? Difficile de savoir. Peut-être un style de jeu qui ne colle pas avec sa philosophie. Car dans le football de Klopp, les milieux pressent en permanence. Et peut-être reproche-t-il à Bellingham de ne pas avoir signé à Liverpool à l’été 2023, préférant s’engager avec le Real à la fin de son aventure avec Dortmund…

Ce n’est pas tout : Jürgen Klopp souhaiterait également quatre renforts, deux milieux pour compenser les départs de Bellingham et Camavinga, ainsi que deux défenseurs centraux. Et le retour d’Endrick, actuellement en prêt à Lyon. Pour ce dernier, son souhait est déjà exaucé puisque son contrat à l’OL ne comporte pas d’option d’achat.

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

14/02 : Real Madrid-Real Sociedad (24e journée de Liga)

17/02 : Benfica Lisbonne-Real Madrid (barrage aller de la Champions League)

21/02 : Osasuna Pampelune-Real Madrid (25e journée de Liga)

25/02 : Real Madrid-Benfica Lisbonne (varrage retour de la Champions League)

02/03 : Real Madrid-Getafe (26e journée de Liga)

08/03 : Celta Vigo-Real Madrid (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)