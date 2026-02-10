Endrick, qui cartonne depuis son arrivée en prêt à l’OL cet hiver, s’est signalé ce week-end à Nantes mais aussi loin des terrains de football.

Expulsé à Nantes ce samedi (1-0), Endrick a récemment fait parler de lui… mais pas pour ses exploits sur le terrain. L’attaquant brésilien de l’OL a offert un cadeau incroyable à l’une des personnes qu’il aime le plus… et ce n’était pas pour sa femme actuelle. L’heureuse élue ? Son ex-compagne, Lara Hernandes, avec qui il entretient désormais une amitié solide.

Une voiture à 20 000 dollars

Le geste est impressionnant : Endrick lui a offert une voiture estimée à environ 20 000 dollars. Un cadeau qui dépasse largement les attentions classiques et qui a forcément attiré les regards. Pour Lara, ce geste a été marquant et touchant, à tel point qu’elle l’a commenté avec émotion : « Je t’aime, pour toujours meilleurs amis ».

Entre amitié et buzz

Cette histoire met en lumière la relation particulière entre les deux anciens amoureux. Si certains pourraient voir un geste déplacé, d’autres y verront une preuve d’affection sincère et d’une amitié durable. Dans tous les cas, Endrick fait parler de lui en dehors des terrains et démontre qu’il sait faire les choses en grand, même dans le registre sentimental.

Un geste qui restera dans les annales

Offrir une voiture à son ex, ce n’est pas courant. Et pour le joueur brésilien, ce geste ajoute une nouvelle corde à son image publique : celle d’un footballeur généreux, loyal, et capable de surprendre son monde. Les réseaux sociaux s’enflamment déjà, et le buzz autour d’Endrick est loin de retomber.