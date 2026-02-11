Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : Pogba y croit encore

Hier sur RMC, Mathias Pogba a expliqué dans quel état d’esprit était son frère Paul, plombé par les blessures et qui a très peu joué depuis sa signature à l’AS Monaco l’été dernier : « Il y a de la frustration, mentalement c’est dur. La réalité du terrain a pris le dessus, son corps lui a envoyé des signaux. Il est patient et continue de bosser pour revenir à son meilleur niveau ».

Paris FC : Kebbal ouvre la porte à un départ

Interviewé hier par L’After, Ilan Kebbal a confié qu’il ne dirait pas non à une belle proposition cet été : « Je suis très bien au Paris FC, j’y suis depuis 4 ans. Après je n’ai plus 20 ans, si je peux avoir la chance de côtoyer des grands clubs, on n’est personne pour refuser ». Le milieu offensif de 27 ans est sous contrat avec le PFC jusqu’en 2028.

Le Havre : du beau monde sur Sangante

En fin de contrat en juin, le capitaine du HAC, Arouna Sangante, attire les convoitises. Selon Ekrem Konur, Leeds, Brentford, Brighton, Dortmund et le RB Leipzig le suivent de près. En revanche, West Ham ne ferait plus partie des clubs intéressés. Une certitude : vu la renommée de ses courtisans, le défenseur central sénégalais devrait quitter la Normandie en fin de saison.

RC Strasbourg : Ouattara de retour, pas Doué

Samedi, à 17h, le RC Strasbourg sera à Marseille pour un match décisif pour les deux clubs, qui ont connu un dernier week-end très décevant (1-2 au Havre pour les Alsaciens, 0-5 pour l’OM à Paris). Bonne nouvelle, Abdoul Ouattara a fait son retour à l’entraînement mardi. L’ailier droit de 20 ans devrait être dans le groupe pour descendre dans le Sud. En revanche, Guéla Doué n’est toujours pas de retour. Le latéral a ressenti une gêne à une cheville à Monaco il y a deux jeudis. Mais il n’est pas encore forfait pour samedi.

Stade Rennais : Beye, un parallèle douloureux avec Montanier

En poste du côté de l’ASSE, Philippe Montanier a sans doute suivi avec attention le récent licenciement d’Habib Beye au Stade Rennais. Et pour cause : exactement comme l’actuel coach des Verts, en 2016, Beye a été remercié par le club breton à la 6e place de Ligue 1 avec 31 points en 21 journées de championnat ! Un parallèle aussi cuisant qu’improbable.

FC Nantes : Ménès fracasse Mwanga

Avant même son retour au RC Strasbourg, marqué par une défaite au poste de latéral droit au Havre (1-2), Pierre Ménès ne s’était pas privé de tacler Junior Mwanga. « Selon mes informations, Nantes lui a dit qu’il ne comptait plus sur lui. Et après, Nantes fait l’étonné que le joueur annonce son départ. Il y a un petit problème de cohérence entre les uns et les autres, a-t-il évacué sur sa chaîne YouTube. Il revient à Strasbourg, et il revient à un poste où Gary O’Neil réclame un joueur. Maintenant, est-ce que Junior Mwanga peut être ce joueur-là… En tout cas, il faudra qu’il montre autre chose que ce qu’il a montré lors de ses dernières sorties nantaises où il était effectivement totalement catastrophique. »

RC Lens : coup dur pour les supporters

Coup dur pour les supporters du RC Lens. Selon L’Équipe, et sauf décision de justice contraire, il n’y aura pas de supporters lensois à Jean-Bouin samedi soir. C’est ce qu’a décidé la préfecture de police en prenant un arrêté. Un choix probablement dû au comportement des ultras lensois lors de leur déplacement au Parc des Princes le 14 septembre dernier (0-1), avec des incidents avec des forces de l’ordre au moment de la fouille.

LOSC : Daniel Riolo annonce la fin du club

Daniel Riolo n’a pas été tendre sur la situation du LOSC : « 𝗟𝗮 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗟𝗲́𝘁𝗮𝗻𝗴 𝗲𝘁 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼, 𝗶𝗹𝘀 𝘀𝗼𝗻𝘁 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗲́𝘀 𝗮𝘂 𝗯𝗼𝘂𝘁. 𝗟𝗲𝘀 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀, 𝗶𝗹 𝘆 𝗲𝗻 𝗮 𝗽𝗮𝘀 𝗺𝗮𝗹 𝗾𝘂𝗶 𝗼𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘃𝗮𝗹𝗲𝘂𝗿, mais on ne les voit plus. Ils ont tous disparu, même ceux que l’on aime bien. 𝗜𝗹 𝗻𝗲 𝘀𝗲 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗲 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱-𝗰𝗵𝗼𝘀𝗲 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗰𝗲 𝗰𝗹𝘂𝗯. 𝗖’𝗲𝘀𝘁 𝘂𝗻 𝗴𝗿𝗼𝘀 𝗲́𝗰𝗵𝗲𝗰, 𝘃𝗿𝗮𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁, 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗰’𝗲́𝘁𝗮𝗶𝘁 𝘂𝗻 𝗰𝗹𝘂𝗯 𝗮𝗺𝗯𝗶𝘁𝗶𝗲𝘂𝘅 𝗹’𝗲́𝘁𝗲́ 𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝗲𝗿. »

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

14/02 : Paris FC-RC Lens (22e journée de Ligue 1)

21/02 : RC Lens-AS Monaco (23e journée de Ligue 1)

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France