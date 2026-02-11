OL Mercato : Michele Kang regarde en Espagne et prépare un gros coup avec Tolisso ! 

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si l’OL pense déjà à prolonger Corentin Tolisso, Michele Kang a les yeux rivés sur l’Espagne pour un autre projet d’envergure.

Capitaine de l’OL depuis le départ d’Alexandre Lacazette l’été dernier, Corentin Tolisso répond aux attentes placées en lui. Le milieu de terrain enchaîne les performances de haut niveau avec 7 buts et 2 passes décisives en 24 matchs toutes compétitions confondues.

À 31 ans, Tolisso demeure un membre essentiel du onze de Paulo Fonseca et de l’OL au point que des négociations vont bientôt démarrer pour une prolongation. « Corentin est dans le projet, c’est notre capitaine. Des discussions vont avancer dans les prochaines semaines », a affirmé Matthieu Louis-Jean sur les ondes de RMC mardi soir. Sous contrat jusqu’en 2027, Tolisso espère convaincre le sélectionneur des Bleus pour le prochain Mondial. « Je ne peux pas croire qu’il ne veut pas aller à la Coupe du Monde. C’est un choix de Didier Deschamps mais je pense qu’il a les qualités », estime le directeur technique lyonnais.

En parallèle de la possible prolongation de Tolisso, Mundo Deportivo nous apprend que Michele Kang part à l’assaut de l’Espagne et pourrait racheter l’équipe féminine de Valence (2e division) ou de Levante (dernière de 1ère division).

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

15/02 : OL-Nice (22e journée de Ligue 1)

22/02 : Strasbourg-OL (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-OL (24e journée de Ligue 1)

05/03 : OL-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : OL-Paris FC (25e journée de Ligue 1)

12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League

15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League

23/05 : Finale de Coupe de France