Par Raphaël Nouet - 11 Fév 2026, 16:26
Hansi Flick lors de la conférence de presse avant la demi-finale aller de Coupe du Roi contre l'Atlético Madrid.
En conférence de presse, ce mercredi, avant la demi-finale de Coupe du Roi entre son FC Barcelone et l’Atlético Madrid, l’entraîneur blaugrana, Hansi Flick, a mis un tacle au Real.

Depuis un an et demi qu’il est l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick s’est toujours tenu éloigné des polémiques avec le Real Madrid. Pourtant, il a eu bien des occasions car non seulement son équipe a souvent pris le dessus sur les Merengue (5 victoires, 1 défaite) mais, en plus, ces derniers ont régulièrement attaqué les Blaugranas à travers l’arbitrage. Mais ce mercredi, l’Allemand a fait une exception à la règle qu’il s’est lui-même fixée.

Facile, la Coupe ? « Demandez au Real Madrid ! »

Interrogé par un journaliste sur le fait que le Barça n’avait affronté que des équipes des divisions inférieures en Coupe du Roi (Guadalajara, Santander, Albacete) et s’il considérait que c’était une compétition d’élite, Hansi Flick a répondu : « Demandez au Real Madrid ! ». Une phrase qui a fait rire l’assistance et immédiatement fait le tour de la planète foot, puisqu’elle rappelle l’humiliation subie par les Merengue sur la pelouse d’Albacete (2-3) en 8es de finale, pour la première d’Alvaro Arbeloa sur le banc.

Flick a ensuite précisé sa pensée : « Ce genre de question pour créer la controverse ne m’aide pas, ni mon équipe, ça vous aide davantage, mais je pense que c’était la bonne réponse car il faut respecter les équipes de Deuxième Division, qui font un excellent travail. L’année dernière, nous avons joué à Barbastro puis contre le Betis et Valence, et ces matchs contre le Betis et Valence, ont été plus faciles que ceux contre Albacete ou Santander. C’est la Coupe et nos adversaires ont de la qualité, ils ont montré à chaque match qu’ils sont capables de battre des équipes de Première division. Je n’aime pas les controverses, ça n’a pas de sens et ça me fait perdre de l’énergie. Je dois me concentrer sur l’équipe et les fans, c’est une façon de gaspiller de l’énergie et je ne veux pas ça ».

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

12/02 : Atlético Madrid-FC Barcelone (demi-finale aller de la Coupe du Roi)
16/02 : Gérone-FC Barcelone (24e journée de Liga)
22/02 : FC Barcelone-Levante (25e journée de Liga)
28/02 : FC Barcelone-Villarreal (26e journée de Liga)
03/03 : FC Barcelone-Atlético Madrid (demi-finale retour de la Coupe du Roi)
08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)
10/03 : 8es de finale aller de la Champions League
15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)
18/03 : 8es de finale retour de la Champions League
22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)
05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)
07/04 : Quart de finale aller de la Champions League
12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)
14/04 : Quart de finale retour de la Champions League
19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)
19/04 : Finale de la Coupe du Roi
22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)
17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)
24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)
30/05 : Finale de la Champions League

