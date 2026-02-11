À LA UNE DU 11 FéV 2026
Stade Rennais : encore des réserves en interne à propos de Haise ?

Par Raphaël Nouet - 11 Fév 2026, 18:57
💬 Commenter
Franck Haise lors d'une conférence de presse à Lens à l'époque où il entraînait l'OGC Nice.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Les négociations se poursuivent entre le Stade Rennais et Franck Haise pour une future collaboration. Mais il semblerait que tout le monde ne soit pas d’accord sur l’identité du nouvel entraîneur au sein du SRFC…

Ce mercredi matin, L’Equipe a fait le point sur l’arrivée de Franck Haise au Stade Rennais. Ou, plutôt, le retour puisque le Normand a entraîné les jeunes de 2006 à décembre 2012. L’optimisme est de mise dans les deux camps, même si c’est Sébastien Tambouret qui devrait diriger l’équipe pour la réception du PSG vendredi soir. Mais Le Parisien, qui évoque les négociations, apporte un bémol : « L’optimisme est de rigueur, Haise ayant la volonté forte de venir entraîner le Stade Rennais, mais il faut l’accord de toutes les parties pour sceller le mariage ».

Haise arrivera avec deux adjoints

Si Haise est d’accord pour venir, cela signifie qu’il y a encore des réticences au sein du Stade Rennais. Pas du côté d’Arnaud Pouille, qui l’a connu à Lens et qui meurt d’envie de collaborer de nouveau avec lui. Peut-être plutôt du côté des propriétaires, la famille Pinault ? En tout cas, Le Parisien explique que Franck Haise ne débarquerait pas seul en Bretagne. Il serait accompagné de ses adjoints Lilian Nalis et Johann Ramaré.

Depuis le départ de Roberto De Zerbi la nuit dernière, l’OM a également été cité parmi les courtisans de Franck Haise. Mais ils sont nombreux à être suivis par Medhi Benatia et Pablo Longoria, qui misent depuis quelques années sur des entraîneurs étrangers…

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais

13/02 : Stade Rennais-PSG (22e journée de Ligue 1)
22/02 : Auxerre-Stade Rennais (23e journée de Ligue 1)
28/02 : Stade Rennais-Toulouse (24e journée de Ligue 1)
08/03 : Nice-Stade Rennais (25e journée de Ligue 1)
15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)
22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)
12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)
26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)

