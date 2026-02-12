Le mauvais tour de la Ligue 1 au FC Nantes avant Monaco

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Le FC Nantes s’apprête à ouvrir la nouvelle journée de Ligue 1 sur la pelouse de l’AS Monaco ce vendredi soir (21h05).

Mais avant même le coup d’envoi, un détail fait déjà grincer des dents côté nantais… la désignation de l’arbitre.

Éric Wattellier au sifflet, un mauvais souvenir pour Nantes

La Fédération française de football a confié la rencontre à Éric Wattellier, assisté de Valentin Evrard et Christophe Mouysset, tandis que Geoffrey Kubler sera quatrième arbitre.

Du côté de la VAR, Nicolas Rainville et Julien Schmitt auront la charge de l’assistance vidéo.

Une désignation loin d’être anodine pour les Canaris.

Un bilan alarmant avec cet arbitre

Sur les sept dernières rencontres du FC Nantes dirigées par Éric Wattellier, le constat est sans appel :

six défaites pour les Jaune et Vert.

Le souvenir le plus récent reste l’élimination en Coupe de France face à Nice en janvier, déjà sous l’arbitrage du même officiel.

De quoi nourrir un certain malaise avant un déplacement déjà périlleux en Principauté.

Un contexte sportif déjà fragile

Cette statistique tombe au pire moment pour Nantes, qui reste sur une dynamique compliquée.

Affronter Monaco, solide prétendant aux premières places, représentait déjà un défi majeur.

L’historique défavorable avec l’arbitre ajoute désormais une pression psychologique supplémentaire pour une équipe en quête de rebond.

Un défi à relever malgré tout

Au-delà des chiffres et des souvenirs, les Nantais devront surtout répondre sur le terrain.

Face à Monaco, seule une performance solide permettra d’effacer les doutes… et de faire mentir les statistiques liées à l’arbitrage.

Car dans une saison de Ligue 1 souvent imprévisible, un match peut parfois tout relancer.