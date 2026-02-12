À LA UNE DU 12 FéV 2026
[14:00]Le mauvais tour de la Ligue 1 au FC Nantes avant Monaco
[13:40]Le Stade Rennais au cœur d’un scénario cruel pour Jeremy Jacquet !
[13:00]Real Madrid – Barça : un duel se prépare pour un international argentin !
[12:40]PSG : près de 200 millions d’euros tombent dans les caisses après une saison historique
[12:20]OM : deux clans distincts dans le vestiaire après le départ de Roberto De Zerbi ?
[12:00]Une pluie de bonnes nouvelles pour l’ASSE et Philippe Montanier avant Guingamp !
[11:40]FC Nantes : l’immense fiasco Kita résumé en une statistique
[11:20]Le coup fourré d’Habib Beye au Stade Rennais qui profiterait à l’OM ?
[11:00]ASSE : un premier record tend les bras à Montanier avec la Ligue 1 en ligne de mire !  
[10:40]RC Lens : la folle raison de la venue d’Allan Saint-Maximin au mercato !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Le mauvais tour de la Ligue 1 au FC Nantes avant Monaco

Par Louis Chrestian - 12 Fév 2026, 14:00
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le FC Nantes s’apprête à ouvrir la nouvelle journée de Ligue 1 sur la pelouse de l’AS Monaco ce vendredi soir (21h05).
Mais avant même le coup d’envoi, un détail fait déjà grincer des dents côté nantais… la désignation de l’arbitre.

Éric Wattellier au sifflet, un mauvais souvenir pour Nantes

La Fédération française de football a confié la rencontre à Éric Wattellier, assisté de Valentin Evrard et Christophe Mouysset, tandis que Geoffrey Kubler sera quatrième arbitre.
Du côté de la VAR, Nicolas Rainville et Julien Schmitt auront la charge de l’assistance vidéo.

Une désignation loin d’être anodine pour les Canaris.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Un bilan alarmant avec cet arbitre

Sur les sept dernières rencontres du FC Nantes dirigées par Éric Wattellier, le constat est sans appel :
six défaites pour les Jaune et Vert.

Le souvenir le plus récent reste l’élimination en Coupe de France face à Nice en janvier, déjà sous l’arbitrage du même officiel.
De quoi nourrir un certain malaise avant un déplacement déjà périlleux en Principauté.

Un contexte sportif déjà fragile

Cette statistique tombe au pire moment pour Nantes, qui reste sur une dynamique compliquée.
Affronter Monaco, solide prétendant aux premières places, représentait déjà un défi majeur.

L’historique défavorable avec l’arbitre ajoute désormais une pression psychologique supplémentaire pour une équipe en quête de rebond.

Un défi à relever malgré tout

Au-delà des chiffres et des souvenirs, les Nantais devront surtout répondre sur le terrain.
Face à Monaco, seule une performance solide permettra d’effacer les doutes… et de faire mentir les statistiques liées à l’arbitrage.

Car dans une saison de Ligue 1 souvent imprévisible, un match peut parfois tout relancer.

FC NantesAS Monaco

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : AS Monaco, FC Nantes