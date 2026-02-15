RC Lens : à Paris, Sage a pris Sangaré pour recadrer son staff

Sorti prématurément sur blessure, Mamadou Sangaré a involontairement obligé Pierre Sage à bousculer son staff. Au cœur de la capitale, l’entraîneur lensois en profite pour durcir le ton en pleine séquence décisive.

Un coup dur à Paris qui rebat les cartes

Mamadou Sangaré n’a pas pu aller au bout du carton face au Paris FC ce samedi (5-0). Le milieu du RC Lens, touché à la crête iliaque dès le retour des vestiaires, quitte la pelouse, laissant supporters et encadrement dans le doute. La gêne est vive, mais les premiers bilans médicaux privilégient une simple alerte musculaire, sans lésion grave. Pour le staff, la prudence reste de mise, mais la perspective d’un retour rapide contre Monaco se dessine déjà.

Quand Sage s’emporte : recadrage express au staff

Privé de Sangaré au plus mauvais moment, Pierre Sage sort de sa réserve. L’entraîneur lensois ne digère pas la gestion médicale à la pause : « La manière de le gérer n’est, selon moi, pas la bonne, puisqu’on perd un temps de changement en faisant ce remplacement à la 46e minute, alors qu’on doit être capable d’évaluer sa capacité à reprendre le match pendant la mi-temps. Il va falloir qu’on règle ça avec le staff », tonne-t-il, lucide. Ce rappel à l’ordre vise autant la réactivité de l’équipe médicale que la nécessité d’adapter les protocoles. Sage veut transformer cette frustration en moteur collectif, comme il l’a souvent fait depuis son arrivée.

L’impact du groupe et la dynamique relancée

Récemment, la solidarité du vestiaire s’est affichée en pleine lumière lors du succès à Jean Bouin. Pierre Sage multiplie les appels à l’unité et adapte son management sans détour, jouant la carte de la transparence. Sa gestion humaine est devenue l’un des atouts majeurs de la maison Sang et Or, comme l’illustre cet éclairage sur l’esprit de groupe instauré ces derniers mois.

Sangaré, indispensable pour défier Monaco ?

Le staff lensois ajuste les soins au jour le jour, gardant l’espoir de voir Sangaré retrouver sa place dès le week-end prochain. Cœur battant au milieu, il reste un maillon essentiel pour la réception de Monaco. Sa robustesse et sa qualité de récupération sont plébiscitées à la fois par le club, ses supporters, mais aussi les suiveurs, persuadés qu’il jouera un rôle clé dans la course à la Ligue des Champions cette saison.

RC Lens-Monaco : un choc qui testera le mental

Le compte à rebours est lancé : le sprint final s’accélère, le RC Lens veut mettre toutes les chances de son côté face à Monaco. La gestion de la blessure de Sangaré devient un révélateur de la rigueur et de la cohésion du club, en pleine lutte pour le podium.