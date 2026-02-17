Estelle Laurier (OGC Nice, ex OL et FC Metz) va passer des pelouses à « Mariés au premier regard »

Estelle Laurier, joueuse de l’OGC Nice, s’apprête à vivre une aventure inédite loin des terrains de football : elle va participer à la saison 10 de « Mariés au premier regard ».

Âgée de 28 ans, Estelle Laurier est reconnue pour son engagement sur les pelouses de l’OGC Nice, où elle évolue depuis deux saisons en deuxième division féminine. Son histoire commence bien plus tôt, dans les rangs réputés de l’OL, où elle se forme au plus haut niveau. Après un passage remarqué au FC Metz, elle choisit de rejoindre l’OGC Nice, inscrivant ainsi un nouveau chapitre à son parcours de footballeuse.

« Mariés au premier regard » : une aventure hors norme pour la joueuse de l’OGC Nice

L’émission phare de M6, dont la popularité ne se dément pas en prime time, entame sa dixième saison à partir du 23 février. Le principe : des célibataires, ayant fait confiance à des experts et à la science, se disent oui directement devant l’autel, sans jamais s’être vus auparavant. Une fois mariés, place à la découverte de l’autre et à l’épreuve du quotidien, jusqu’à la décision finale de poursuivre l’aventure ensemble… ou non. Ce concept séduit des profils venus de tous horizons. L’arrivée d’une sportive professionnelle dans cette édition en fait un événement à part, qui fait déjà réagir la communauté du football féminin.

Sur Instagram, Estelle Laurier ne cache pas l’émotion que suscite ce virage dans sa vie : « Il est temps pour moi de vous annoncer une nouvelle assez spéciale… et unique. […] J’ai toujours consacré ma vie au football et il était temps pour moi de trouver un équilibre entre ma carrière sportive et mon rêve de mariage. » Ces mots forts font écho au quotidien de nombreuses sportives tentant de conjuguer passion professionnelle et aspirations personnelles.

La joueuse de l’OGC Nice affirme avoir choisi de croire en l’inconnu, en la science, mais surtout « de croire en l’amour ». En mettant en avant l’audace et le courage nécessaires pour franchir ce pas, Estelle envoie un message à toutes celles et ceux qui jugent parfois impossible de mener de front ambition sportive et vie privée. En participant à « Mariés au premier regard », Estelle Laurier démontre qu’il est possible de sortir de sa zone de confort, même lorsque l’on est engagée à haut niveau dans le sport.