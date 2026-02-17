Crise à l’OM : McCourt rassure le vestiaire puis les supporters et a rencontré le futur coach !

Moins de 48 heures après le départ annoncé de Medhi Benatia, l’OM se retrouvait sans direction, sans entraîneur et livré à l’incertitude. Mais Frank McCourt, propriétaire américain, a choisi d’agir vite et fort pour enrayer la dérive.

La démission brutale de Medhi Benatia a plongé l’OM dans une zone de turbulences inédite. En quelques heures, les supporters ont vu vaciller l’équilibre du club, déjà fragilisé par l’absence d’entraîneur sur le banc, après le passage express de Roberto De Zerbi, dont la vidéo d’adieu a rapidement semé la discorde autour de la Commanderie. L’institution, silencieuse et heurtée, semblait avancer à tâtons, privée de repères et d’objectifs clairs alors que la Coupe de France et la qualification européenne sont encore en jeu.

Benatia conforté, Longoria repositionné

C’est dans cette ambiance électrique que Frank McCourt a décidé de rompre le silence et d’occuper le devant de la scène. Son message est limpide : Medhi Benatia reste en place jusqu’à la fin de la saison, sa mission étant d’assurer la continuité des activités sportives au cœur de la tempête. Ce soutien direct marque un geste fort, McCourt misant sur l’expertise et le leadership de Benatia pour guider le navire marseillais au moins jusqu’en juin.

En parallèle, une réorganisation s’opère au sommet. La position de Pablo Longoria évolue, recentrée sur l’institutionnel et la représentation du club auprès des instances nationales et européennes. Le président laisse les manettes du sportif à Benatia, signe que l’OM tente de séparer les urgences du terrain des dossiers politiques et structurels. Ce nouveau schéma, piloté à distance par McCourt, veut garantir stabilité et message clair, en interne comme en externe.

Rencontre avec les joueurs : apaiser les tensions en interne

Selon Foot Mercato, le propriétaire américain de l’OM n’a pas tardé à descendre au plus près du groupe professionnel. Privilégiant le dialogue, il a rencontré les joueurs au centre d’entraînement, soucieux de décrisper une atmosphère alourdie par les dernières heures. L’objectif est simple : sécuriser le vestiaire, exprimer un soutien sans ambiguïté et placer chacun devant ses responsabilités à l’approche des échéances capitales de la saison. McCourt a même annoncé aux joueurs qu’il avait rencontré leur futur coach, qui devrait se nommer Habib Beye.

Les cadres de l’équipe, bousculés mais attentifs, attendent désormais de voir cet engagement se traduire sur le terrain et dans la gestion quotidienne. Cette approche humaine, rare à ce niveau de crise, vise à éviter l’implosion et à ramener de la cohésion. Un pari essentiel alors que la moindre fissure pourrait devenir béante dans les semaines à venir.

OM : la direction face aux supporters et la suite de la saison

Après ses échanges avec les joueurs, McCourt entend désormais se tourner vers les tribunes. Toujours d’après FM, la présentation des projets à court terme devant les supporters est annoncée cet après-midi, dans l’optique d’apaiser les angoisses et de réunifier un public meurtri. L’enjeu est de taille : rassurer sur la volonté du club de lutter jusqu’au bout pour une place européenne, malgré les déflagrations internes.

Cette gestion de crise éclair, portée par la poigne de McCourt, marque un tournant dans la saison marseillaise. Il reste à mesurer l’impact concret sur le terrain et au sein du club, alors que chacun guette la moindre défaillance. Dans ce contexte mouvementé, le président Longoria, repositionné à la périphérie du sportif, reste lui aussi sous pression comme le souligne l’analyse sur la solidité de la direction en temps de crise. Mais avec un propriétaire enfin en première ligne, l’OM veut croire à un nouveau départ, même dans l’urgence.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France