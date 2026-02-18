Le débat fait rage autour du choix du futur entraîneur de l’OM. En pleine tempête sur la Canebière, la rumeur d’une nomination d’Habib Beye n’est pas passée inaperçue et a immédiatement fait réagir. La réaction la plus cinglante ? Celle de Jérôme Rothen, qui n’a pas mâché ses mots face à cette perspective.

D’un ton direct et sans détour, Jérôme Rothen a posé la question qui fâche : Habib Beye a-t-il vraiment la légitimité pour s’asseoir sur le banc de l’OM dès maintenant ? Pour le consultant de RMC Sport, la réponse est sans appel. Il juge que Beye tire surtout profit de ses relations dans le milieu, accusant “le copinage”, un phénomène qu’il estime déjà trop présent dans la gestion actuelle de l’OM. Rothen va plus loin, mettant en doute l’ensemble du processus de recrutement : à ses yeux, le club phocéen fait fausse route en privilégiant l’image et l’entregent à l’expérience pure. Une attaque frontale, alors que le nom de Beye réunit autant d’anciens supporters marseillais que de sceptiques sur les réseaux.

Critique sur les choix récents de l’OM

Rothen ne s’est pas limité à la seule candidature de Beye. Selon lui, le climat délétère autour du vestiaire rennais – où Beye officie actuellement – représenterait en soi un frein de taille. Sa sortie interroge : pourquoi aller chercher un entraîneur dont la dynamique est déjà compliquée ailleurs, alors que la stabilité manque tant dans le vestiaire marseillais ? Ce constat, il l’illustre en comparant la crédibilité de Beye à celle d’autres techniciens du cru : Abardonado, selon l’ancien parisien, aurait « bien plus d’arguments à faire valoir pour une prise de fonction immédiate ».

L’ancien de la capitale ne s’est d’ailleurs pas privé de rappeler que le légendaire Jean-Pierre Papin, figure monumentale de l’OM, mérite lui aussi une considération supérieure dans ce débat. Pour ceux qui souhaitent comprendre le regard vif de Papin sur le monde olympien, il suffit de se pencher sur les critiques de Jean-Pierre Papin après le Classico OM-PSG.

Le débat autour de la succession sur le banc marseillais

Le boulevard médiatique ouvert par les déclarations de Rothen résonne en écho avec la fièvre qui règne sur les réseaux. Les supporters de l’OM, échaudés par une saison en montagnes russes, assistent à cette passe d’armes où se mêlent nostalgie et exigences sportives. Le contraste est saisissant entre les noms évoqués : un Papin, légende olympienne aux exploits indiscutables, et un Beye, ancien défenseur au charisme certain mais sans expérience de coach dans un contexte aussi exigeant.

Ce tir de barrage signé Rothen s’inscrit dans un climat déjà crispé, alimenté par des rumeurs, des débats incessants et l’absence de vision claire sur l’avenir de l’OM. Les débats sur la compétence des prétendants au poste se multiplient. Et dans une actualité toujours marquée par des polémiques, l’ombre des succès passés, comme ceux de Papin avec le club, continue d’alimenter la fièvre autour du choix du futur coach. À ce titre, l’histoire mouvementée du club avait déjà fait polémique, notamment lorsqu’il avait été question d’événements entourant la finale européenne de 1993, sujet que Papin avait évoqué par le passé.

Débat légitime ou coup de projecteur sur un malaise plus profond au sein de l’OM ? Difficile de trancher, mais une chose est sûre : la prise de position musclée de Rothen relance de plus belle la question brûlante de la succession à Marseille. Les prochains jours promettent d’être tout aussi animés sur la planète olympienne.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France