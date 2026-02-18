D’abord adjoint de Philippe Montanier au TFC, l’actuel entraîneur des Violets, Carles Martinez Novell, espère affronter l’ASSE de son ancien mentor en Ligue 1 la saison prochaine.

L’aventure de Philippe Montanier sur le banc de son club de cœur, l’AS Saint-Etienne, a parfaitement démarré. D’abord par une victoire dans le Chaudron contre Montpellier (1-0), ensuite par un succès à Guingamp (2-1). Grâce à ces six points en deux matches, les Verts se sont replacés à la 3e place. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, Troyes a sérieusement dévissé dans le même laps de temps, si bien que la première place n’est plus qu’à deux longueurs. L’espoir d’une remontée directe est revenu dans le Forez et cela fait le bonheur des supporters de l’ASSE… mais également de Carles Martinez Novell !

« J’espère le meilleur pour eux, ils le méritent »

L’entraîneur de Toulouse a débuté son aventure en France en tant qu’adjoint de Philippe Montanier, de décembre 2022 à juin 2023, avant de lui succéder. Il a déclaré au sujet de son ancien mentor : « Je suis honnêtement très content. Je sais que certaines personnes ont pu penser certaines choses… À l’époque, Philippe Montanier et le club n’avaient pas trouvé la possibilité de rester ici. Pour être honnête, c’est vrai que cette situation a été positive pour moi, car ça m’a offert l’opportunité de devenir l’entraîneur du TFC. Sur les six mois ensemble, Philippe m’a beaucoup aidé. Il m’a donné de bons conseils. La relation a été bonne. C’est vrai qu’après ce qu’il s’est passé, j’ai mis de la distance, car je sais que ce n’était pas facile quand tu pars et qu’un autre entraîneur arrive. Mais je suis très content que Philippe ait pris cette décision d’aller à Saint-Étienne, avec Stéphane Lièvre. J’espère le meilleur pour eux, ils le méritent ».

Toulouse, c’est le dernier adversaire des Verts en Ligue 1. Et un mauvais souvenir. Car alors qu’une victoire dans le Chaudron face aux Violets aurait pu permettre à l’ASSE de décrocher une place en barrages, elle s’était inclinée 2-3, scellant ainsi sa relégation. Saint-Etienne comme Philippe Montanier ont certainement hâte de prendre leur revanche sur le TFC de Carles Martinez Novell…