A l’instar de ce qu’avait fait Roberto De Zerbi à deux reprises la saison dernière, Habib Beye, qui va être nommé nouvel entraîneur de l’OM, a validé un stage de quelques jours dans le sud de l’Espagne.

C’est confirmé, Habib Beye sera nommé nouvel entraîneur de l’OM dans les prochaines heures. Il dirigera ses première séances demain jeudi, donnera aussi sa première conférence de presse et sera donc sur le banc vendredi pour le déplacement à Brest. Présent sur Marseille depuis plusieurs jours, il a eu l’occasion de discuter de nombreux dossiers avec Medhi Benatia. Selon Foot Mercato, il aurait notamment donné son accord pour un stade de quelques jours dans le sud de l’Espagne, du côté de Marbella, pour resserrer les liens et mieux faire connaissance avec ses nouveaux joueurs.

Le ritiro avait plutôt bien réussi à De Zerbi

Pour les joueurs de l’OM, ce ne sera pas une nouveauté. La saison dernière, ils en avaient eu droit à deux, l’un dans les environs de Marseille, l’autre à Rome. Les deux après une série de mauvais résultats. Celui dans la capitale italienne avait permis de relancer l’équipe vers la 2e place finale. Les Olympiens avaient déclaré après-coup que ces moments passés ensemble avaient permis d’améliorer la cohésion au sein du groupe, ce qui s’était retranscrit sur le terrain. Pour Beye, ce sera également l’occasion d’imposer sa méthode, que ce soit sur le terrain ou au niveau des règles de vie.

Foot Mercato ne précise pas quand le stage aura lieu. Mais entre Brest, vendredi, et Lyon, dans deux dimanches, il y a neuf jours. Ce serait le moment idéal. Surtout qu’après l’OL, il y aura un match tout aussi important, le quart de finale de Coupe de France contre Toulouse au Vélodrome. L’Olympico et cette rencontre seront décisives pour la fin de saison.