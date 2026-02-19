À LA UNE DU 19 FéV 2026
[13:55]Pronostic Brest – Marseille : Habib Beye peut-il réussir ses débuts sur le banc de l’OM ?
[13:30]ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Montanier avant Laval
[13:19]ASSE – Laval : une toute nouvelle venue estampillée RC Lens lancée à Geoffroy-Guichard !
[13:12]RC Lens : Sage annonce la date du retour de Gradit et une pluie de bonnes nouvelles avant Monaco
[12:56]OM Mercato : les révélations de Matt O’Riley sur son passage à Marseille
[12:45]OM – INFO BUT! : après Longoria, un autre départ majeur se profile en haut lieu 
[12:22]FC Barcelone Mercato : Julian Alvarez a fait son choix, le PSG peut trembler
[12:20]OM : les premières images de Beye à l’entraînement, une première bonne nouvelle tombe avant Brest ! 
[12:02]Une légende merengue voit en Mbappé un fossoyeur du Real Madrid
[11:45]FC Nantes : un proche de Waldemar Kita met un taquet à Franck Haise (Stade Rennais)
Revue de presse espagnole : Messi embarqué dans une polémique au Barça, le Real en pleine affaire raciste avec Vinicius

Par Bastien Aubert - 19 Fév 2026, 10:13
Lionel Messi
But Football Club vous propose la revue de presse espagnole en date du jeudi 19 février 2026. Au menu : la polémique Messi au FC Barcelone et les affaires du Real Madrid.

AS : « Chose de Bruges »

L’Atlético Madrid n’a pas pu faire mieux qu’un match nul hier à Bruges en barrage aller de la Ligue des Champions (3-3). Après la polémique raciste entre Benfica et le Real Madrid (0-1), l’UEFA s’est saisi du dossier Prestianni.

MARCA : « Les 8es passent par la maison »

Si les Colchoneros n’ont pas réussi à s’imposer hier en Belgique, le retour au Wanda Metropolitano est attend de pied ferme la semaine prochaine. Au Real Madrid, le cas Prestianni a toujours autant de mal à passer.

SPORT : « Le Ramadan de Lamine »

Sport zoome sur le ramadan de Lamine Yamal, qui suivra un régime alimentaire spéciale durant le jeûne musulman. Toujours au FC Barcelone, José Alvarez affirme que Marc Ciria s’est servi de Lionel Messi pour promouvoir sa campagne à la présidence du FC Barcelone mais qu’à aucun moment il n’a reçu la permission d’utiliser son nom ni a parlé avec lui.

MUNDO DEPORTIVO : « Nous y croyons »

Mubdo Deportivo a donné la parole à Marc Cubarsi, qui estime que le FC Barcelone a encore toutes ses chances pour conserver son titre en Liga et bien figurer en Ligue des Champions. L’équipe est soudée dans le vestiaire blaugrana.

