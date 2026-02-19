Revue de presse espagnole : Messi embarqué dans une polémique au Barça, le Real en pleine affaire raciste avec Vinicius

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

But Football Club vous propose la revue de presse espagnole en date du jeudi 19 février 2026. Au menu : la polémique Messi au FC Barcelone et les affaires du Real Madrid.

AS : « Chose de Bruges »

L’Atlético Madrid n’a pas pu faire mieux qu’un match nul hier à Bruges en barrage aller de la Ligue des Champions (3-3). Après la polémique raciste entre Benfica et le Real Madrid (0-1), l’UEFA s’est saisi du dossier Prestianni.

MARCA : « Les 8es passent par la maison »

Si les Colchoneros n’ont pas réussi à s’imposer hier en Belgique, le retour au Wanda Metropolitano est attend de pied ferme la semaine prochaine. Au Real Madrid, le cas Prestianni a toujours autant de mal à passer.

SPORT : « Le Ramadan de Lamine »

Sport zoome sur le ramadan de Lamine Yamal, qui suivra un régime alimentaire spéciale durant le jeûne musulman. Toujours au FC Barcelone, José Alvarez affirme que Marc Ciria s’est servi de Lionel Messi pour promouvoir sa campagne à la présidence du FC Barcelone mais qu’à aucun moment il n’a reçu la permission d’utiliser son nom ni a parlé avec lui.

MUNDO DEPORTIVO : « Nous y croyons »

Mubdo Deportivo a donné la parole à Marc Cubarsi, qui estime que le FC Barcelone a encore toutes ses chances pour conserver son titre en Liga et bien figurer en Ligue des Champions. L’équipe est soudée dans le vestiaire blaugrana.