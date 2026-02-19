Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Marcus Rashford (28 ans) pourrait filer définitivement au FC Barcelone pour 26 millions de livres sterling, à peine 30 millions d’euros. Un montant jugé dérisoire par tout Manchester United, surtout après la saison éclatante de l’attaquant en Espagne.

Marcus Rashford a retrouvé la lumière en Catalogne. Prêté cette saison au FC Barcelone, l’ailier anglais a signé un retour retentissant avec 10 buts en 35 rencontres, retrouvant même une place en sélection nationale. Ce renouveau personnel, associé au confort de vie trouvé dans la banlieue barcelonaise, a scellé l’envie du joueur de rester durablement sous les couleurs blaugrana. Les Catalans n’avaient qu’à lever une option prioritaire, négociée habilement lors du prêt. Une situation qui privera Manchester d’une guerre des offres potentiellement beaucoup plus lucrative.

Un transfert qui ne passe pas chez les Red Devils

À Manchester United, la pilule ne passe clairement pas. Internes comme supporters voient partir Rashford pour la moitié de sa valeur estimée. Le club anglais, qui valorisait son joueur autour de 60 millions d’euros, assiste impuissant à ce qui ressemble à une manne gaspillée.

Montant du transfert largement en dessous des attentes

Clause prioritaire du Barça empêchant toute surenchère

Performance sportive de Rashford retrouvée en Liga

Regrets d’une opportunité financière manquée

La colère est d’autant plus vive chez Sir Jim Ratcliffe, copropriétaire des Red Devils, qui s’inquiète de l’impact sur le futur sportif du club. Manchester avait adossé son projet sur Rashford, encore lié jusqu’en 2028.

Rashford, nouvelle star du FC Barcelone ?

Du côté du FC Barcelone, c’est l’euphorie. Hansi Flick mise sur l’Anglais comme pilier offensif, convaincu de l’installer sur la durée. Installé à Esplugues, Marcus Rashford affirme sa volonté d’écrire une nouvelle page, dans un environnement qui lui correspond pleinement et où sa cote de popularité grimpe chaque semaine.

Ce renouveau hisse le joueur en bonne place pour figurer dans la liste anglaise lors de la prochaine Coupe du monde. Un détail qui n’échappe pas aux décideurs catalans, ravis de voir leur investissement déjà rentabilisé sportivement.

Conséquences sportives et financières pour Manchester United

Pour les Red Devils, le bilan est amer. Sportivement, MU perd un cadre remis à niveau et précieux, au moment où le club avait besoin de repères offensifs. Financièrement, la perte est double : le tarif encaissé, très loin des marchés actuels, et l’absence de marge sur un joueur en pleine seconde jeunesse.

Cette opération laisse un club fragilisé sur la scène anglaise, alors que la concurrence s’intensifie. Et malgré un contrat longue durée encore actif, Manchester, qui avait connu des dossiers similaires avec le transfert de Cristiano Ronaldo, se retrouve une fois de plus confronté aux aléas des négociations internationales.

Au FC Barcelone, l’avenir s’annonce radieux avec un Rashford en pleine ascension et désireux de s’imposer durablement. Tandis qu’à Manchester, l’heure est à la reconstruction et à l’introspection après ce pari raté. La rivalité entre les deux clubs européens semble promise à de nouveaux rebondissements dès le prochain mercato. Les supporters, eux, retiendront longtemps le goût amer d’un départ à contre-courant des valeurs mancuniennes.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

22/02 : FC Barcelone-Levante (25e journée de Liga)

28/02 : FC Barcelone-Villarreal (26e journée de Liga)

03/03 : FC Barcelone-Atlético Madrid (demi-finale retour de la Coupe du Roi)

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League