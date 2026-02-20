FC Nantes : Un Havrais en feu prêt à plomber les espoirs nantais ?

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Le destin tient parfois à peu de chose dans le football. En l’espace d’une semaine, Issa Soumaré est passé du statut de joueur contesté à celui de héros du Havre. Et au moment où le FC Nantes joue sa survie, l’attaquant sénégalais pourrait bien devenir l’homme que les supporters nantais redoutent… autant qu’ils auraient aimé avoir dans leur camp.

De la galère au doublé décisif

Il y a encore quelques jours, Soumaré traversait une période noire.

Quatre mois sans marquer, des occasions gâchées, deux penalties manqués coup sur coup face au Paris FC puis à Lyon… et une confiance au plus bas.

Le déclic est finalement venu contre Strasbourg. Après une entame compliquée, l’attaquant provoque l’expulsion d’Ismaël Doukouré puis arrache la victoire d’une reprise rageuse.

La machine est relancée.

Dimanche, face à Toulouse, Soumaré a confirmé son retour en forme avec son premier doublé en Ligue 1. Opportuniste sur une mauvaise passe en retrait pour ouvrir le score, puis clinique dans son duel face au gardien pour offrir la victoire (2-1), il a fait chavirer le kop havrais, qui scandait désormais son nom.

Un retour en grâce mérité

Arrivé au Havre en juillet 2023, le Sénégalais (25 ans) a connu des débuts contrastés, allant même jusqu’à être sifflé lors des annonces d’équipe ou de ses remplacements.

Mais l’attaquant n’a jamais lâché.

La saison passée déjà, il était devenu le joueur le plus décisif du Havre sur la seconde partie d’exercice avec cinq buts et quatre passes décisives, souvent depuis le côté gauche.

Son début de saison actuel, trois buts et une passe en sept journées confirmait cette progression… avant le trou d’air désormais effacé par trois buts en une semaine.

Nantes au bord du précipice

Pendant que Soumaré renaît, le FC Nantes s’enfonce.

Les prestations sans relief s’enchaînent sous les ordres d’Ahmed Kantari, et l’espoir de maintien direct s’amenuise dangereusement.

À moins d’un sursaut immédiat, les Canaris semblent se diriger vers une 16e place synonyme de barrages, sans garantie de survie en Ligue 1.

Le match contre Le Havre pourrait même sceller l’avenir de l’entraîneur nantais, dont le départ apparaîtrait presque comme un soulagement pour une partie des supporters… peut-être trop tardif pour sauver la saison.

Le symbole cruel d’un moment de saison

Le football adore ces scénarios.

Un joueur conspué qui redevient décisif.

Un club en confiance qui affronte une équipe en plein doute.

Et au cœur de cette équation, Issa Soumaré pourrait bien incarner la bascule :

celui qui confirme la dynamique havraise… et rapproche un peu plus Nantes du vide.

Pour les Canaris, l’urgence est totale.

Car cette fois, il ne s’agit plus seulement de points perdus mais d’une place en Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)



01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)