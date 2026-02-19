À LA UNE DU 21 FéV 2026
OM : Beye fait planer deux incertitudes avant Brest !

Par Raphaël Nouet - 19 Fév 2026, 18:40
Habib Beye en conférence de presse avec l'OM.
Même s’il a fait des mystères en conférence de presse concernant son futur capitaine, le nouvel entraîneur de l’OM, Habib Beye, ne nommera pas Leonardo Balerdi à Brest vu qu’il est suspendu…

Personnage affable, Habib Beye a été fidèle à lui-même lors de sa présentation à la presse ce jeudi après-midi. Sauf sur deux points : le capitaine et le gardien titulaire. Interrogé, il a malicieusement répondu : « Oui j’ai choisis, mais je ne vous dirais rien, je garde ça pour mon groupe ». Le gardien titulaire à Brest, demain, ce devrait être Geronimo Rulli, même si l’Argentin est à côté de ses gants depuis plusieurs matches. Il a plus d’expérience qu’un Jeffrey De Lange pour traverser cette mauvaise passe, sans oublier que la dernière fois qu’il a été à Francis-le-Blé, pour ses débuts sous le maillot blanc, il avait été énorme (pénalty arrêté lors d’une victoire 5-1 pour la 1ère journée de la saison passée).

Balerdi, leader défaillant

Mais pour ce qui est du capitaine, il y a déjà une certitude : ce ne sera pas Leonardo Balerdi ! Et pour cause, le défenseur argentin est suspendu pou Brest. Auteur d’un match catastrophique au Parc (0-5) il y a deux dimanches, absent en raison d’un problème à une oreille contre Strasbourg (2-2), il n’a pas pris l’avion pour la Bretagne ce soir. Le débat concernant le capitanat est ouvert car Balerdi n’est vraiment pas exemplaire sur le terrain. Il a trop souvent tendance à se déstabiliser tout seul à forcer de vouloir le faire aux autres. Au-delà de ça, ses prestations sont décevantes et quasiment à chaque fois plombées par une erreur de placement ou de concentration.

A qui Habib Beye offrira le brassard pour son premier match sur le banc de l’OM ? La logique voudrait que ce soit Pierre-Emile Hojbjerg, qui a toutes les aptitudes d’un leader, même si lui aussi a été défaillant ces derniers temps… Mais Nayef Aguerd a aussi les épaules pour cela.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)
01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)
04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)
07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)
15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)
22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)
12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
22/04 : Demi-finales de Coupe de France
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

