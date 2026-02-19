Selon un journaliste argentin, Julian Alvarez quittera bien l’Atlético Madrid pour le FC Barcelone après la Coupe du monde. Pour un montant de 70 M€, bien inférieur à sa valeur, lui qui était aussi courtisé par le PSG.

Ce jeudi, le journaliste argentin Hugo Balassone annonce que ça y est, le FC Barcelone a bien mis le grappin sur Julian Alvarez. L’attaquant va quitter l’Atlético Madrid après la Coupe du monde pour s’engager avec les Blaugranas, dont il est une cible depuis plusieurs saisons. Mais ce qui surprend le plus, c’est le montant du transfert : 70 M€, selon Balassone. C’est très loin de la valeur du champion du monde (100 M€, selon Transfermarkt) mais le Barça ne pouvait se permettre une telle dépense, même s’il a bon espoir d’être libéré des contraintes du fairplay financier avant l’intersaison. Si l’information se vérifie, c’est un coup dur pour le PSG et Arsenal, qui lorgnaient également Alvarez et auraient largement eu les moyens de signer un chèque de 100 M€.

Vers un départ de Lewandowski

L’Atlético Madrid a donc dû faire des concessions et peut-être a-t-il une contrepartie. Soit un joueur du FC Barcelone, soit un pourcentage sur une future plus-value. Mais toujours est-il que le club catalan tient le remplaçant de Robert Lewandowski. L’attaquant de 37 ans est en fin de contrat en juin. Il a proposé de prolonger d’une année en échange d’un salaire revu à la baisse et d’une place sur le banc au départ de la saison. Son but étant d’encadrer ses jeunes partenaires, au sein d’un club où il se sent bien depuis son arrivée en 2022.

Cette information concernant Julian Alvarez a été reprise par plusieurs médias espagnols mais pas confirmée. Il faut dire que la situation au FC Barcelone est complexe puisque toutes les opérations sont gelées jusqu’aux élections du 15 mars. Ce qui jette un premier voile sur l’annonce d’Hugo Balassone.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

22/02 : FC Barcelone-Levante (25e journée de Liga)

28/02 : FC Barcelone-Villarreal (26e journée de Liga)

03/03 : FC Barcelone-Atlético Madrid (demi-finale retour de la Coupe du Roi)

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League